ERMAN TOROĞLU

Herkes öküz altında bir buzağı arıyor ancak bırakın buzağıyı, öküz gibi pozisyonları bile göstermiyorlar.

İki takım için de zor maç… Çünkü skor puan cetvelindeki yerlere tesir edecek. Giresun iyi başladı, nitekim golü de buldu. Sahaya iyi yayıldılar, iyi top gezdiriyorlardı. Nereye kadar; Giresunlu oyuncunun ceza alanı üzerinde yaptığı ukalalığa kadar. Sen orada çalım atmaya kalkarsan, kaptırıp golü yersin ve takım da oyundan düşer. Sonra Beşiktaş sazı eline aldı, iyi pozisyonlar yakaladı ve golleri attı. Yalnız nereye kadar? Dakika 44, Beşiktaş hücum ediyor. Aboubakar ile rakibi depar atıyor, bir şeyler oluyor, Giresunlu oyuncu yerde kalıyor ve pozisyonun devamı gol oluyor. Maalesef TV başında ne olduğunu merakla bekliyoruz ama kameralar saçma sapan şeyleri gösteriyor. O pozisyon sosyal medyaya düşüyor. Aboubakar rakibine tokat mı yumruk mu geçiriyor. Bu pozisyon niye gelmez? Bunun başka açıları da vardır. İşte bunlar olunca insanın midesi bulanıyor. Herkes zaten öküz altında bir buzağı arıyor ama bırakın öküz altındaki buzağıyı koskoca öküz gibi pozisyonları göstermiyorlar. Sonra da milleti birbirine kırdırıyorlar. Eğer büyütülmüş gibi olan pozisyon doğruysa, Aboubakar'ın kırmızı kart görmesi gerekir. Hakem hücuma kalkıyor ve pozisyonu göremeyebilir ama VAR'ın bunu yüzde yüz göstermesi gerekirdi. Çünkü sıralamaya tesir edecek bu. Bakalım Lale Orta açıklama yapacak mı? Oranın da çivisi çıktığı için devamlı açıklama yapmaları gerekir.



HER TAKIM GİRESUNSPOR DEĞİL

Cenk iyi niyetle mücadele ediyor ama Aboubakar'la oynadıkları zaman ikisi de birbirlerine markaj yapıyor. Cenk çıkınca Aboubakar daha rahat oynadı, daha tehlikeli oldu. Cenk'in sakatlığı skora etki etti. Redmond iyi işler yaptı. Takımı sürükleyen adamdı. Beşiktaş kopuk kopuk oynuyor. Bazen çok iyi işler yapıyorlar bazen çok kötü. Kötü oynadıkları süreleri kısaltmaları gerekir. Her rakip Giresunspor'a benzemez.