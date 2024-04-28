ERMAN TOROĞLU

F.Bahçe'de maçtan önce tartışmalar var. Dzeko olayı var. Michy Batshuayi ilk 11'de çıkıyor. 10 kişi kalmış Beşiktaş karşısında bile son 10 dakikayı bitirene kadar perişan oldular. Yani sonunu getiremiyorlar. Bazı futbolculara fazla yük biniyor, bazılarına binmiyor. Valla bravo seyirciye yine de takımına sahip çıkıyor. Her şey olabilir ligde. Ama Fenerbahçe'nin kemikleşmiş bir kadro yapısı yok. İsmail Kartal, takımın üstüyle başıyla çok oynuyor. Haliyle de bu kopukluklar meydana geliyor. Kartal, takım içinde de rekabet oluşturamadı. Gönderdiği futbolculara da bakmak lazım. Orada da büyük hataları var. Tadic ve Dzeko iyi oyuncular ama tempo yapamıyorlar. O bölgenin adamı Lincoln'ü niye gönderdin? Mahkum kalırsan mahkum ederler. Peki derbide neden Dzeko'yu sahaya çıkarmadın? Kötü bir durumda sorumlusu Dzeko olacaktı. Ama skor bulunca onu yeniden oyuna almak zorunda kaldı. Batshuayi yine takımı kurtardı. Batshuayi'nin oynadığı süre ile attığı gol, yaptığı asiste baktığımızda Dzeko'nun çok üstünde. Demekki Kartal, forma adaletini de sağlayamamış.

Beşiktaşlı Al Musrati kırmızı kartla atıldı. Hiçbir futbolcu bu şekilde atılmaz, atılmamalı. Eğer atılıyorsa siz bunun kişiliğini, şahsiyetini araştırmamışsınız demektir. Sen kamyonla para alıyorsun. Nerden bulacaksın bu paraları? Böyle atılıyorsan senin aldığın para helal değil, haram. Böyle şahsiyetsiz, kişiliksiz futbolcuları alanlar da hatalı. Zaten Beşiktaş'ın son yıllardaki en büyük hatası bu. Bir sürü fosili takıma doldurdular.