Galatasaray eğer şampiyon olacaksa bu Sinan Gümüş'ün bırakın sözleşmesini uzatmayı, müzeye heykeli bile yapılabilir. Bir büyük takım 15 dakikada 2-0 öne geçip skoru koruyamıyor ve oyunu kontrol edemiyorsa futbolcuların kaliteleri ve kapasiteleri sorgulanmalıdır. Özellikle Balhanda ve Feghouli ikilisi bu takımın oyuncuları mıdır? Belhanda kadar laubali, sorumsuz ve vurdumduymaz bir oyuncu görmedim. Ayağını topa sokarken bile nazlanıyor... 2-0'dan sonra maçın en önemli adamı, yaptığı müthiş kurtarışlarla Muslera oluyorsa, diğer oyuncular kaptanlarının mücadelesinden, inatçılığından ve maçı kazanmak için verdiği çabadan hem utanmalılar hem de ders çıkarmalılar.

İyi ki Terim, Donk'u kazanmış... Hollandalı, orta sahada herkesin hatalarını kapatmaya çalıştı. Yabancı oyuncular maalesef şampiyonluk yarışında zihinsel olarak "Biz bu maçı kazanmalıyız" ciddiyetine bürünemiyor. Skor olarak öne geçiyorlar, daha dikkatli olmak için çaba sarf etmiyorlar. Galatasaray'ın, Konya maçından sonra Alanya maçının dönüşünde de bir Türk oyuncu var. Çünkü Türkler kazanmayı daha çok istiyor ve başarmak için de yüreklerini ortaya koyuyorlar. Terim'in üç yerli oyuncu hamlesi Galatasaray'ın, Alanya maçında geri dönüşünün şifresidir. Çünkü Sinan sahaya girerken topa ilk dokunduğu andan itibaren "Ben bu maçın yıldızı olmalıyım" inancındaydı. Vücut diline baktığımız zaman Sinan'da bu isteği ve coşkuyu görebiliyoruz.

Maç berabere bitseydi Başakşehir'e müthiş gol atan Mariano ağır eleştiriler alacaktı ama Brezilyalı oyuncu iki gole de asist yaptı,. Verdiği geri pas hatalıydı ama milli takımda bile stoper oynayan Serdar Aziz'in rakibine yaptığı faul "Kör göze parmak" sokmak gibiydi. Serdar Aziz bu hataları hep yapıyor ve hiç ders almıyor.

Transfer söylentileri çıktıktan sonra havaya giren, çabukluğunu ve çalım becerisini unutan bir Rodrigues izliyoruz haftalardır... Karşı karşıya kaçırdığı gol, kafasının dağınık olduğunun bir göstergesiydi. Bu galibiyet Galatasaray'a Allah'ın lütfudur. 2-2'den sonra maçı kazanmak, rakiplerin psikolojisini de olumsuz etkileyecektir.