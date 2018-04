Gençlerbirliği maçından sonra Yasin Öztekin şöyle demişti; "Bıraktığın gibi bulamazsın Aslan'ı... Güçlenir, akıllanır, daha ihtişamlı ve daha korkusuz olur." Galatasaray, kendi göbeğini kendi keseceği maça iştahlı, arzulu, mücadele gücü yüksek bir anlayışla çıktı. Her oyuncu, dikkatliydi, Başakşehir'in yaslanarak oynamasını izledi ama çabuk hücuma çıkması için planladığı geniş alanı vermedi. Stratejik maçta sakin olmak, öfkelenmemek ve kart görmemek başarının anahtarıydı. İlk yarıda Galatasaray, Belhanda ve Denayer'le gol olabilecek ataklarda Volkan Babacan'ı geçemedi.

Ama Başakşehir'e de tek pozisyon vermedi. Rodrigues-Nagatomo ikilisinin soldan gerçekleştirdiği ataklar tehlikeliydi ancak final vuruşlarında iki oyuncu da ya isabetsiz pas verdi ya da etkisiz ortalar yaptı.

Başakşehirli oyuncular Galatasaray'ı mücadele içine kattıkları sertliğe öfkelenerek karşılık verdiler.

Özellikle Emre- Arda ikilisi ayaklarına her top alışlarında tribünler tarafından ıslıklanınca, sakin kalamadılar.

Hatta Emre, gördüğü kart sonrası basın tribününe "Bunları yazın" şeklinde hareket yaptı.

Galatasaray'ın ikinci yarıya başlangıcı görkemli oldu. Önde yapılan baskı Clichy, Caiçara ve Epureanu'nun topla çıkarken pas hatası yapmalarına neden oldu. Haftalardır eleştirilen ama sağdan yaptığı bindirmelerle göz dolduran Mariano, ayın en iyi golü seçilecek bir gole imza attı. Brezilyalı, Feghouli ile yaptığı duvar pasından sonra topu önüne mükemmel aldı. Sol ayağının içiyle Volkan Babacan'ı avlayan gole imzasını attı. Gomis belki gol pozisyonlarında etkili değildi ama rakip defans ve kalecinin üzerine müthiş koşularla baskı kurdu. Donk'la Fernando ikilisi rakibi karşılamada, mücadelede ve topu oyuna sokma konusunda başarılıydı. Nagatomo, Visca'yı etkisiz hale getirdi. Tudor'un sol stoper oynattığı Denayer, sağ stoperde çok başarılı oldu. Serdar'ın kafa golü de mükemmeldi.

Başakşehirli futbolcular maç öncesi düzenledikleri yemekte Galatasaraylı oyunculara "Geliyoruz" demişlerdi. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yermiş. Galatasaray, Başakşehirli oyunculara mücadelesi yüksek, inançlı, kazanma ruhu tavan yapan bir oyun sundu ve zirve koltuğunu haklı olarak aldı.