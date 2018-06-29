AYNI puana ve aynı averaja sahip İngiltere ile Belçika maç öncesi grubu lider bitirdiklerinde Japonya ile oynayacaklarını biliyorlardı. İki teknik adam liderliği kafalarına fazla takmamış olacaklar ki kadrolarında derin bir rotasyona gittiler. Panama ve Tunus ile oynadıkları kadrolardan İngiltere 8, Belçika da 7 oyuncuyu kulübede oturttu. İzleyenler maçtan çok keyif almadı. Çünkü Belçika-İngiltere düellosu "Premier Lig" havasındaydı.

13 oyuncusu İngiltere'de oynayan Belçika'nın hocası Roberto Martinez de kariyerini Ada'da parlatmıştı ve İngiltere Milli Takımı'nın oyuncularını yakından tanıyordu.

Belçika'nın rotasyonlu kadrosu özellikle ikinci yarıda İngiliz rotasyonunu futbol olarak yendi. Adnan Januzaj'ın vücut çalımı sonrası sol ayağının içiyle köşeye mıhladığı gol gecenin en güzeliydi. Belçika'nın Hazard, Mertens, Lukaku'dan oluşan olağanüstü bir forveti var.

Savunma çok güçlü. Kaleci Courtois dünyanın en iyi kalecileri arasında..

Ayrıca Bruyne-Witsel-Meunier- Carrasco'dan oluşan harika bir orta sahası var. Bu Belçika'yı 2004'te Lizbon'da final oynayan ama Yunanistan'a kaybeden Figo'lu "Altın jenerasyon" olarak adlandırılan Portekiz'e benzetiyorum.

Grubu lider bitirip Japonya ile oynamak Belçika'ya ilk adım olarak çeyrek final kapısını açacaktır.

Hızlı, çabuk ve golcü hücum hattıyla gözleri okşayan Belçika, Hırvatistan ile turnuvada en iyi futbolu oynuyorlar. 2012 yılından itibaren her turnuvada "Gizli favori" olarak gösterilen Belçika için Rusya'daki Dünya Kupası son fırsat mı? Belçika bu ışığı bize yansıtıyor.