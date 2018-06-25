Ekonomik darboğazdaki Galatasaray’da yönetimin en büyük şansı Fatih Terim’in lider kimliği ve yıllara dayanan tecrübesidir

Başarılı liderler, başkalarının da saygı duyduğu fikirleri ve değerleri temsil ederler. Takım çalışmasını ve birlikteliği özendirirler. Yönlendirdikleri insanlara odaklanırlar. Sahip oldukları değerleri insanlara aktarmaya çalışırlar. Sorumluluk alırlar. Kazanmak isterler. Kaliteli ve hırslı insanlarla birlikte çalışmaktan korkmazlar. Hoşgörülü davranırlar, eğer işler beklendiği gibi gitmezse eleştirilerini dile getirirler.

Florya'ya hayatında ilk kez devre arası "Konu Galatasaray ise gerisi tefarruattır" diyerek ayak basan Terim için "Kendini kurtarmaya geldi" diyerek yüklenenler çok önemli olan 21'inci şampiyonluktan sonra çark edip "10 üzerinden 10 puanlık bir hocalık sergiledi" yorumunu yaptılar.



AVRUPA'DA OLMAYA ALIŞIK

UEFA'nın belirlediği zorlu şartlar sürecinde Galatasaray'ın yeni sezondaki en önemli transferi Fatih Terim olacaktır. Şampiyonlukların hocası Terim'in Instagram TV'deki gerçekçi ve samimi sözleri Galatasaray'ın tam bir röntgenidir. Terim'in "Elimizi kolumuzu bağlayan maddeler var. Şartlar ne olursa olsun yapabileceklerimiz var ve elbette yapacağız. Bunu herkes bilsin. Galatasaray'a yakışan budur. UEFA yaptırımlarına, kriterlere, ihtiyacımıza, takım uyumuna göre bazı isimleri almak için gece gündüz çalışıyoruz" söylemlerinin manşet başlığı şöyle olur: "Sıkıntı var ama çaresiz değiliz.." Terim'in hem lider kimliği hem yıllara dayanan tecrübesi hem de oyuncular üzerinde oluşturduğu sevgi ve güven Galatasaray yönetiminin de düşüncelerini rahatlatacaktır. Galatasaray için ligde şampiyon olmak Avrupa'da başarı kazanmak için hep bir araç olmuştur. Galatasaray camiası Avrupa'da olmaya hep alışıktır. Galatasaray'ın sadece ligde değil Devler Ligi'nde de mücadele edeceğini düşünürsek zorlu dönemde Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin yapması gereken en önemli hamleler, oyuncu alacaklarını ödeyebilecek kaynağı oluşturmaktır.

UEFA'nın yaptırımlarından sonra eğer Galatasaray'ın hocası Terim olmasaydı ciddi bir kriz yaşanırdı. Sıkıntılara hakim olan Terim, Galatasaray'ın parasızlık yaşadığı dönemleri iyi bilir. Terim sayesinde belki pahalı oyuncular Florya'ya gelmeyecektir ama bütçeye uygun alınacak oyuncular hem karakterli hem de hedefe yönelik olacaktır.