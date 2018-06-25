Türkiye'de planlı, disiplinli bir altyapıya ve futbolcu yetiştirme anlayışına sahip tek kulüp İzmir'in Altınordu kulübüdür. Bir çok kulübün hayranlıkla takip ettiği başarının temelinde kulübün sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın Altınordu'ya yerleştirdiği 3 temel kural var: İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu. Bugün TFF 1.Lig'de zirveye oynayan ve bünyesinde tek yabancı bile barındırmayan, sadece yerli oyuncularla mücadele eden Altınordu'nun borcu bile yok. Çünkü Başkan Özkan yıllardır ayağını yorganına göre uzatıyor. UEFA kriterlerine göre Türkiye'de doğru bütçe yönetimiyle "Altın madalya" alacak güzelliklere sahip bir kulüp.

Torbalı ve Kuşadası'ndaki tesisleriyle göz kamaştıran Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan şimdilerde 2 milyon TL vererek ikinci ligde mücadele eden Niğdespor'u aldı. Altınordu'nun A takım dışında, oynama fırsatı bulamayan yetenekli oyuncuları heba olmayacak ve Niğdespor'a forma giyecek. Bu hamle ile Altınordu'nun kaliteli oyuncu yetiştirme havuzu genişleyecek. Niğdespor bir ölçüde "Pilot takım" görevi yapacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor "Altyapıdan oyuncu gelmiyor" diye ağlayacaklarına Altınordu'nun Niğdespor'u alması gibi akıllı bir yol tercih etseler yerli oyuncu yetiştirme konusunda aşama kaydederler. Teşekkürler Altınordu..