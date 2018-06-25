Hakem kararlarının aşırı derecede tartışıldığı Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Özellikle büyük takımların aleyhine eğer büyük hatalar yapılmış ise tartışmalar hiç bitmez ve sezon bitimine kadar gündeme gelir. Dünya Kupası'nda hayata geçen Video Hakem Sistemi (VAR) yeni sezonda Süper Lig'de de uygulanacak. Türkiye'de "VAR" sistemini yönetecek hakemlerin kesinlikle uzman olması gerekiyor. Dünya Kupası'nda VAR'ın başında görev yapan hakemler maçın hakemine yaptıkları uyarılarda hep haklı çıktılar ve sınıfı geçtiler.

Türkiye Futbol Federasyonu ile MHK, Video Hakem Sistemi'ni (VAR) destekliyor. VAR'da görev yapacak isimler bilgili ve kaliteli olmalı. Eğer bu kişilerin yaptığı uyarılar hatalı olursa tüm dünyaya rezil oluruz. Ayrıca MHK, sezon öncesi kulüplere "VAR"ın sınırlarının neleri kapsadığını ayrıntılı biçimde anlatmalıdır. Birçok oyuncu Dünya Kupası'nı izlediği için VAR'ın ne kadar etkili olduğunu bilecek ve ayağını denk alacak. Çünkü "Biri bizi gözetliyor" programı gibi VAR da artık futbolcuları yakından gözetleyecek.

Bu yüzden oyuncular, "Hakem görmez" kurnazlığı içinde sorumsuzca hareket edemeyecek. VAR sadece "Penaltı avcılığı" yapmayacak. Oyuncuların eline, koluna, dirseğine hakim olmasını da sağlayacak. VAR sayesinde iş ahlakı olmayan ve rakibinin emeğini çalmaya kalkışan oyuncular artık sahada istedikleri gibi at koşturamayacak.. Televizyonlarda "VAR" sayesinde pozisyon analizleri fazlasıyla azalacak. Özellikle yorumcular ile eski FIFA hakemlerimiz pozisyonları ve hakemleri daha az eleştirmek zorunda kalacak ve futbolu konuşmaya özen gösterecek.