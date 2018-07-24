UEFA ile yapılan anlaşma gereği Galatasaray transferde oyuncu satmadan oyuncu alamıyor. Talep gelirse bazı oyuncularla yollar ayrılacak.. Brezilya Milli Takım kalecisi Allison'u 75 milyon Euro'ya Liverpool'a satan Roma kulübü, Muslera'yı istiyormuş. Hatta Roma, 22 milyon Euro vermeyi önermiş.

Futbolda bir takım için başarının öncelikli kuralı "Atan ile tutan" güçlü olacak. Galatasaray şampiyon olurken Muslera kurtardı, Gomis 29 gol attı. Son yıllarda iyi kaleciler yetişmiyor. Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e Alman kaleci Karius'un fahiş hatalarıyla yenildi. Bu yüzden Liverpool, Allison için 75 milyon Euro'yu gözü kapalı ödedi. Paris Saint Germain, İtalyan efsanesi 40 yaşındaki Buffon'u aldı. Kaleci Navas'a güvenmeyen Real Madrid şimdi Chealse'nin Belçikalı kalecisi Courtois'yı almak için uğraşıyor.

G.Saray'da Muslera hariç her oyuncu satılabilir. Muslera ayağıyla oyun kurabilen, uzun vuruşlu degajlarla hücum başlatan, eliyle topu oyuna etkili sokan çabuk ve çalışkan bir kaleci.. Hatırlatayım; Mondragon sonrası G.Saray'ın kalesinde De Santis, Leo Franco ve Zapata görev yaptı. Bu üç kaleci de Şampiyonlar Ligi görmüş isimler. Ama üçü de G.Saray'da başarılı olamadı.



TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

2011'de Galatasaray'a Copa Amerika'yı kazanmış bir kaleci olarak 25 yaşında gelen Muslera sadece iyi bir profesyonel değil tam bir "İstikrar" abidesi.. Kayıtlı bilgilerime göre işte Muslera'nın 7 sezonluk maç oynama takvimi:

Süper Lig (İlk sezondaki 6 play-off maçı dahil): 232 maç.. Şampiyonlar Ligi: 27 Maç.. Avrupa Ligi: 4 maç.. Türkiye Kupası: 13 maç.. Süper Kupa: 5 maç..

Toplamda Galatasaray kalesinde 7 sezonda 281 maça çıkan Muslera 4 lig şampiyonluğu yaşarken, 3 Türkiye Kupası ile 4 de Süper kupa kazandı. Ayrıca Arsenal'in her sene düzenlediği prestiji yüksek Emirates Kupası'nı Galatasaray kazanırken iki maçta da kalede Muslera vardı.

Galatasaray yönetiminin ayağını yorganına göre uzatarak hareket etmesini saygıyla karşılıyor ve doğru buluyorum. Bugün Galatasaray'da baş ağrıtmayacak tek yer kaledir. Muslera gibi istikrar abidesi dev bir kaleciyi satmaya kalkmak hem Galatasaray'ın hem yönetimin başına ciddi felaketler getirir.