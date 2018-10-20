Mevlana şöyle der: "Bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur üstüne yağar. Ama rengarenk gökkuşağı da yağmurdan sonra çıkar.." O dertler Galatasaray'ın üzerine yağmur olup yağdı, ilk 38 dakikada Terim 3 oyuncuyu sakatlıktan dolayı değiştirmek zorunda kaldı. Böyle bir olayı futbol tarihinde görmedim. Serdar Aziz ile Feghouli'nin sakatlık riski vardı.

Onları anlarım. Ancak İstanbul'da kalan Fernando'nun sakatlığına çok şaşırdım.

Üstelik Fernando darbe bile almadı...

Gökkuşağı rolüne bürünüp golü atan Eren Derdiyok keşke baştan oynasaydı.

Japon yapıştırıcı Nagatomo dinleneceğine görev alsaydı kenar ataklarda soldan daha etkili ortalar yapabilirdi.

Ömer Bayram çalışkan ve süratli ancak top kontrolü dengesiz, yaptığı ortalar isabetsiz.. Nagatomo, Ömer'in buluştuğu topları gollük ortalara dönüştürür ve geriden topu oyuna daha etkili sokardı.

Ömer'in gol olacak bölgede şut atmak yerine boştaki Rodrigues'e pas vermemesi büyük hataydı.

Serdar, Feghouli ve Fernando'nun art arda sakatlanması G.Saray'ın oyununu olumsuz etkiledi, ritim bozuldu. Maicon- Ozan ikilisi çok pas hatası yaptı. Özellikle Ozan'ın topu kullanma, isabetli pas verme ve çabuk hareket etme konusunda zaafları var. Ozan yetişirse rakipten topu alır ama geç kalırsa hep penaltı yapar.

Belhanda belki hücuma çıkarken top kayıpları yaptı ama oyunu hep dikine oynamaya çalıştı. Özellikle Eren'in attığı gol öncesi rakibi geçişi ve ortası çok kaliteliydi.

Eren de gol öncesi kafasını rakibin önüne koyarken tekmeden yılmadı.

Sinan Gümüş daha hızlı hareket etmeli ve rakip pozisyon almadan pas vermeli, ya da şut atmalı. Rodrigues, hızlı ataklarda hiç görev üstlenmedi ve nedense hep içeri girdi. Kötü oyun dilerim Bursa maçında kalır ve Schalke'ye taşınmaz.



