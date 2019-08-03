FALCAO artık taraftarın transferi haline geldi. Çarşıda, pazarda, otobüste ve metroda bana sık sık sorulan 'Falcao ne zaman gelecek?' sorularına Panathinaikos maçını izlemeye gelenler, koro halinde şöyle tempo tuttu: "Taraftar çıldırdı Falcao'yu istiyor." Bu tempo halinde yapılan Falcao tezahüratı Galatasaray yönetimine mesaj olarak yansıyacaktır. Hazırlık maçları çok ciddiye alınamaz ancak Panathinaikos gibi güçlü bir rakip karşısında Galatasaraylı oyuncuların coşkusunu, isteğini, fiziksel kalitesini, yardımlaşmasını ve ciddiyetlerini gözlemledim. G.Saray'ın oyuncu olarak çok eksiği var. Henüz sahada ideal kadrosu yok. Jimmy Durmaz, Adem, Babel, Seri, Okan Kocuk geçen sezon kulübe bazında sıkıntılar yaşayan Fatih Terim'in elini güçlendireceğini gösterdi. Babel'in kalitesi ve tecrübesi G.Saray'a güç katacak. Jimmy, sakinliği ve topa hâkimiyeti ile dar alanda yaptığı kısa paslaşmalar ve attığı çalımlarla göz doldurdu. Özellikle korner atışları rakip ceza alanında G.Saray adına ciddi pozisyona dönüşür. Seri'nin çabukluğu, tek top oynaması, sürekli pozisyon değiştirmesi ve oyuna akıl koyması hep alkış aldı. Muslera'nın arkasına nihayet Okan gibi genç ve yetenekli kaleci alındı. Okan topu oyuna gelişi güzel sokmuyor. Geriden ayağı ile pas yapıyor. Hızlı oyun anlamında eliyle topu oyuna çabuk sokuyor. Donk, güçlü fiziği ile orta alandaki etkili oyunuyla bu sezon da 'joker' apoletini taşıyacaktır. Donk da güzel oyununu kafa golü ile süsledi. G.Saray kadrosunda gelirse Falcao'nun katılımı ile mükemmel bir rekabete tanık olacağız. Panathinaikos önündeki Galatasaray'ın en dengeli hattı savunmasıydı.