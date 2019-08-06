Galatasaray’a gitmek istediğini vurgulayan Kolombiyalı golcünün “İMZA PARASI” alacağını da duydum

Falcao işinin çok uzaması Galatasaray'a olumsuz yansır mı? Hem teknik kadro hem de oyuncular bu durumdan etkilenir mi?

GALATASARAY yönetimi Falcao transferi konusunda pek bilgi paylaşımında bulunmuyor. Yazılı, görsel ve sosyal medyada Kolombiyalı yıldız golcü ile ilgili çeşitlilik gösteren bilgiler yer alıyor. Galatasaray taraftarının gündeminden Falcao hiç düşmüyor. Panathinaikos ile yapılan özel maçta tribünleri dolduranlar koro halinde, "Taraftar çıldırdı, Falcao'yu istiyor" diye tempo tuttu. Falcao'nun alınmasını Fatih Terim'in de çok istediğini duydum. Falcao'nun çok ciddi bir maliyeti var. Bu tür gövdeli transferleri yaparken oya gibi işlemek gerekebilir. Ayrıca Falcao'nun Galatasaray'a geç katılması olumsuzluk yaratmaz. Çünkü Falcao kalitesindeki ve tecrübesindeki golcü bir yıldız uyum sorunu yaşamaz.

BİLGİ YOKSUNLARI VAR

Bu transferde son durum hakkında sizin bilgileriniz nedir?

BAŞKAN Mustafa Cengiz ve yönetimi gürültü, patırdı yapmıyor. Monaco yönetimi ile polemik yaratacak diyaloglara hiç girmiyor ve Falcao transferini iki güçlü menajer Mendes-Ahmet Bulut üzerinden yöneterek doğru bir strateji uyguluyor. Galatasaray, sezon sonunda Monaco ile sözleşmesi biten Falcao'ya bonservis bedeli ödemek istemiyor. Monaco yönetimi 60 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Falcao'yu bedava bırakmaya niyetli değil. Galatasaray'a gitmek istediğini vurgulayan Kolombiyalı golcünün "İmza parası" alacağını duydum.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray'ın da istediği Muriqi için "Koç'un firmalarından 500 bin Euro sponsorluk sözü aldık" dedi. Bu sözler çok tartışıldı... Ne diyeceksiniz?

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'un 500 bin Euro'luk sponsorluk sözünü "Gizlilik" içinde söylediğini düşünüyorum. Rize Başkanı Hasan Kartal'ın bu özel anlaşmayı polemik yaratacağını bilmesine rağmen açıklamasına şaşırdım. Bunun iki nedeni vardır; 1-Vicdan... 2- Sayın Koç vaz mı geçti? Çünkü başkan Ali Koç, Rize Başkanı Kartal'ın bu açıklamasına nedense bir yorum yapmadı. 500 bin Euro'luk sponsorluk doğru ise bu gizli anlaşma aynı ligde oynayan iki takım adına "Etik" olmaz. Bir dönem aynı ligde oynayan "Adanasporİstanbulspor", "Oftaş-Gençlerbirliği" kulüplerinin aynı grupla organik bağı oldukları çok eleştirilmişti. Koç Holding'in bir şirketinin Vedat Muriqi transferi için sponsorlukta kullanılması baş ağrısı yaratabilir. Bu sponsorluğu "Nef-Emre Akbaba" ilişkisine bağlamaya çalışanları bilgiden yoksun sayıyorum. Çünkü Nef bu sezon hariç 3 yıl boyunca Galatasaray'ın en büyük reklam sponsoruydu.

BAŞARI HİKAYESI Mİ?

Deniz Türüç Florya'nın kapısından dönerek Fenerbahçe'yi tercih etti. Aynı durum Muriqi için de geçerli. Fenerbahçe'nin yaptığı bu transferler ve şu anki durumu için ne dersiniz? Sezona az bir zaman kaldı, düşünceleriniz neler?

FENERBAHÇE Vedat Muriqi için Rizespor'a 3.5 milyon Euro'nun yanı sıra 500 bin Euro'luk sponsorluk bedeli ödeyecek ve 4 futbolcu verecek. Barış Alıcı da bedelsiz 1 yıllığına kiralandı. Galatasaray Emre Mor'u kiraladığı için yüksek maliyetli Deniz Türüç'ten vazgeçti. Celta Vigo'dan 600 bin Euro'ya kiralanan 22 yaşındaki Emre'ye bir yıl için 725 bin Euro ödenecek. 3 yıllık sözleşme imzalanan 26 yaşındaki Deniz Türüç'e yıllık 1.6 milyon Euro ödeyecek olan Fenerbahçe, Kayserispor'a da 3.5 milyon bonservis ücreti verecek.

Vedat ve Deniz Türüç'e başarılar diliyorum. Eğer Galatasaray bu iki oyuncuya el atmasaydı Fenerbahçe bu transferleri bu kadar yüksek ücretlere yapar mıydı? Fenerbahçe ezeli rekabette rakiplerinin de listesinde bulunan oyuncuları genelde yüksek ücretle alır ve bunu "Başarı hikayesi" olarak anlatır.

YANITI ORMAN VERMELİ!

Beşiktaş'ın eski halinden eser yok. Hazırlık maçlarında gol atamadı, pozisyona giremedi, istatistikleri kötü. Şenol Güneş sonrası Beşiktaş çok sancılı döneme mi giriyor?

Beşiktaş'ın taraftarını mutsuz eden görüntüsüne en doğru cevabı Başkan Fikret Orman verebilir. Gomez'i, Aboubakar'ı, Talisca'yı, Quaresma'yı, Pepe'yi, Medel'i, Adriano'yu, Negredo'yu, Marcelo'yu, Vida'yı getirip ortaya kıskandırıcı bir vizyon ortaya koyan Başkan Orman ve ekibi değil mi? İki yıl üst üste şampiyon olan, Devler Ligi'nde gruptan namağlup çıkan Beşiktaş, ekonomik olarak bugün transfer yapılabilecek durumda değilse cevabı Başkan Fikret Orman verebilir. Orman'ın bence en büyük yanlışı başarılı olduğu yönetimleri değiştirmesidir. Özellikle de transferde... Avcı'nın iyi bir hoca olduğuna hep inandım. Beşiktaş'ın 4 yıllık süreçte Şenol Güneş ile oluşturduğu futbol aklını değiştirmeye çalışmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Avcı için Başakşehir hem bir proje hem de antrenör takımıydı. Şimdi Güneş döneminde yaratılan oyun hafıza kartını değiştirip, yüksek pasa dayalı yeni bir hafıza kartı yaratmak mevcut oyuncularla mümkün olmayabilir. Beşiktaş'ın kadrosu Avcı'nın "Antrenör takımı" anlayışına karşılık verecek oyunculardan oluşmuyor.