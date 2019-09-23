G.Saray'ın oyunu bir türlü rayına oturmadı. Terim'in orijinal kadrosu ile Malatya önüne sürdüğü rotasyonlu kadro maalesef keyif vermiyor. Pahalı oyuncular, ayağa pas oyununda çok ciddi top kayıpları yapıyor. Galatasaray, hücuma çabuk çıkamadığı için rakip kalede de organize olamıyor. Ömer Bayram'ın 'Hagivari' ortasına Seri'nin müthiş bir kafa vuruşuyla attığı gole kadar Galatasaray'ın akılda kalacak tek pozisyonu yoktu. Seri'nin golü sonrası Luyindama ve Babel farkı artıracak iki net gol pozisyonunda kaleci Farnolle'ü geçemedi. Uyumsuz Galatasaray'da başta Muslera olmak üzere Babel, Ömer Bayram, Seri ve Andone maç boyu sorumluluk alarak oynadılar. Ömer Bayram, enerji santrali gibi çalıştı, arkadaşlarına sık sık yardıma geldi. Seri, attığı golün yanı sıra çok çalışıp, çok koştu, top çaldı, rakiple girdiği ikili mücadeleleri kazandı. Ayağındaki topları da etkili pasa dönüştürdü. Bir soru; Babel kanatta mı yoksa serbest mi oynamalı? Andone'nin arkasında serbest oynayan Babel, Galatasaray'ı maestro gibi yönetti. Top tuttu, pas dağıttı. Takımının hücum isteğine katkı verdi. Elmander'den sonra gördüğüm en çalışkan forvet Andone olacak. Rumen golcü, yeterli destek görmemesine rağmen doğru pozisyonlar aldı, Malatyaspor savunmasının altını üstüne getirdi. Farnolle'den bir topu çalarken penaltı adına kendini yere atmayıp ahlaklı bir futbolcu görüntüsü sergiledi.

Luyindama-Marcao ikilisi riskli oynayarak saç-baş yoldurmaya devam ediyor. PSG ve Real Madrid maçlarında bu hatalar ciddi can yakar. Terim'in Nagatomo'yu çıkarması doğruydu ama yerine Ömer'i monte etmesi hataydı. Pozisyon bilgisi zayıf Ömer'in sol beke geçmesiyle Galatasaray'ın orta alandaki direnci zayıfladı. Malatya'da Guilherme ile Ömer'in üzerinde çok tehlikeli ataklar yaptı. Kulübe önlem almayınca Guilherme cezayı kesti ve Galatasaray'ın elinden galibiyeti aldı. Golü yedikten sonra Falcao'yu oyuna sokmak beceriksizliktir. Falcao önceden girseydi Malatya kalesinde bulunan pozisyonların iki tanesi gol olurdu.