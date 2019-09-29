Fenerbahçe'nin kalabalık orta sahası ve alan savunmasına özen göstermesi, Galatasaray'ın etkili pozisyon üretmesine izin vermedi. Bireysel beceriyi ön plana çıkarmaya gayret sarf eden Galatasaray, Lemina ile iki kez gol girişiminde bulundu ancak kaleci Altay'ı geçemedi. Geçen sezon Galatasaray'ı şampiyon yapan Feghouli'yi Terim derbiye saklamış ve Malatya'ya götürmemişti. Feghouli, Lemina'ya yapılan penaltı pozisyonundaki ortanın sahibiydi. Yani Cezayirli dinlenmeyi saklanmış olarak algılamış olacak ki alıştığımız çabukluğunu, hırsını sahaya yansıtamadı.

Maskeyle oynayan Belhanda, istekli, coşkulu ve arzuluydu. Falcao yalnız kaldı. Babel, Beşiktaş'taki göz okşayan futbolunu sahaya yansıtamıyor. İlk yarıda gol olabilecek pozisyonda topa vurmayıp pas vermesi tam bir akıl tutulması. Babel'i dinlendirip, Andone'ye şans tanımak Terim'in önceliği olmalı. Çünkü Hollandalı üst üste oynadığı maçlardan dolayı yorgun.

Fenerbahçe, beklerini fazla öne çıkartmayıp rakibinin kenarlardan hızlı hücum etmesine izin vermedi. Hatta Ozan ve Tolga ekstra bekler olarak İsla ve Dirar'ın önünde görev yaptı. Lemina'nın sakatlanması Galatasaray'ın orta alandaki top kullanma ve hücuma dikine çıkma becerisine olumsuz etki etti. Lemina için kafamda soru işaretleri vardı ama Gabonlu oyuncu fiziksel olarak hem ezilmedi hem çok çalıştı hem de Galatasaray adına gol aradı.

Derbinin iki takım oyuncuları adına öncelikli hesabı kaybetmemek ve az hata yapmak üzerineydi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaptıracağı topları hızlı hücuma taşıma konusunda hep hesap yaptı, Galatasaraylı oyuncular rakip kale önünde yeterince çoğalamadıkları için gole yaklaşamadı. Maçı izlemeye gelen seyirciler özledikleri oyunu bulamadı, keyif almadı çünkü iki takım da bu keyifi vermemek için adeta birbirini kitledi. Kısır futbolun oynandığı derbi adeta fare doğurdu...