Andorra'da tribünlerden 'Bize her yer Türkiye' sloganı yayılıyordu… Milli Takım'ın Şenol Güneş'le yakaladığı son başarılar; sevgi, ilgi ve desteği de beraberinde getirdi. Lucescu'nun Milli Takım'da yarattığı tahribat döneminde Andorra'da bu maçı oynasaydık tek bir Türk vatandaşı izlemeye bile gitmezdi. Ulaşım zorluklarına ve soğuk havaya rağmen, üstelik EURO 2020 biletini önceden alan Milli Takım'ı eğer Türkler izlemeye geliyorlarsa bu oyunculara olan güvenin bir göstergesidir. Şenol Hoca ile gruplara başlamadan önce Türk Milli Takımı'nın 10 maçta 1 yenilgi alacağını, evinde kaybetmeyeceğini, 18 gol atıp 3 gol yiyeceğini söyleselerdi kimse inanmazdı. 40 kişilik oyuncu havuzuna hükmeden Şenol Hoca, ilk sözünü tuttu ve Türk Milli Takımı'nı halkın takımı haline getirdi. Oyuncuların coşkusu, sevgisi, milli formaya olan aşkı, sahaya yürekten mücadele koymaları başarıları da beraberinde getirdi. Grupta son Dünya Şampiyonu Fransa'dan 4 puan alan tek takımız. Üstelik Fransa'yı yenen tek ülkeyiz. Şenol Güneş ikinci hedef olarak Türk futboluna yeni yıldızlar ve yeni yetenekler kazandıracaktır. Bunun en güzel örneğini Andorra'da gördük. Forma şansı bulamayan oyuncular, rakip karşısında sürekli Milli Takım'da oynuyormuşçasına tempolu, mücadeleci ve yürekten bir oyun sergilediler. Andorra'ya pozisyon vermediğimiz gibi rakibe önde ciddi baskı yaptık, sürekli pozisyon aradık, Enes'in biri penaltıdan olmak üzere iki güzel golüne tanık olduk. Milli Takım oyuncuları zihinsel olarak çok rahattılar. Telaş ve panik hiç yapmadılar. Birbirlerine yardıma koştular, coşkularıyla enerjileriyle ve kazanma duygularıyla göz okşadılar.