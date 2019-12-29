G.SARAY takımını ilk kez bu kadar birbirine yardım ederek oynarken gördüm. Muslera'dan Falcao'ya kadar tüm oyuncular "biz" anlayışı ile mücadele ettiler. Kazanma coşkusu, isteği, enerjileri ve tempoları üst düzeydeydi. Skorun büyüklüğünü abartmak eksik kadro ile sahada yer alan Antalyaspor adına haksızlık olur. Ancak Galatasaray'ın göze çarpan en önemli özelliği kanatlardan hızlı ve etkili hücum etmesiydi. Galatasaray takım halinde enerjik olup, Antalyaspor'a önde baskı yapınca Mariano da gecenin yıldızlığına adını yazdırdı. Mariano'yu gönderme konusunda Terim bir kez daha düşünmeli. Önünde yardıma gelecek bir oyuncu yer aldığında Brezilyalı sağ bekin performansı da dün geceki gibi artacaktır. Çünkü Mariano öyle akıllı ve etkili bindirmeler yaptı ki savunma çaresiz kaldı. Sahanın her yerine basan Lemina kritik müdahaleleri ile büyük alkış aldı. Falcao'nun kartvizitinde şöyle yazıyor: 'Topu bana getir, sana hediyeni gol olarak vereyim.' Maç eksiğini tamamlamış, güçlenmiş bir Falcao ikinci yarı Galatasaray'ın gol yollarındaki en etkili silahı olur. Geçen sezon şampiyonlukta büyük payı olan Feghouli'nin performansı hızla yükseliyor. Cezayirli yıldız hırsını çalışkanlığı ile birleştirdi; son vuruşlarda dikkatli olamadığı için 3 net golü kaçırdı. Taylan Antalyalı'nın şaşaalı bir stili yok. Ama tam bir görev adamı. Boğuşuyor, top çalıyor, hücuma çıkıyor ve savunmaya da yardıma geliyor. Golünü attı ama 3'üncü golü de ben Taylan Antalyalı'ya yazıyorum.

NOT: G.Saray kendine oynayan, maçı maçına uymayan Belhanda'yı hiç aramadı. Terim, onu oynatmamakta çok haklıydı. Belhanda oynasaydı belki de G.Saray öne bu kadar çabuk ve etkili gidemezdi.