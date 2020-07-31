SORU: TFF, küme düşmeyi kaldırdı ve Süper Lig'i 21 takım olarak ilan etti. Karara olumlu bakan da var eleştiren de. Siz ne düşünüyorsunuz?

TFF'nin küme düşmeyi kaldırması yanlış bir karar. Dünyanın hiçbir ülkesinde yumurta kapıya gelince karar alınmaz. Önceden bir planlama yapmak gerekirdi. Küme düşme kararı pandemiden sonra oynanan 8 haftayı çöpe atmıştır. Bu süreçte birçok oyuncu ya sakatlandı ya ceza aldı ya da kulüplerinden ayrıldı. Hatta Muslera'nın ayağı kırıldı. G.Saray'ın yerinde olsam ayağı kırılan Muslera için TFF'ye tazminat davası açar, oynamadığı sürecin parasını talep ederim. Düşmeme kararı vicdanları yaralamıştır, birçok kulübün bu kararı desteklediğini düşünmüyorum. Ama TFF, 'Ben yaptım oldu' şeklinde hareket etmeye bayılıyor. TFF herkesten hesap sorup ceza veriyor ama kimse onlardan hesap soramıyor.



SORU: Lig, Avrupa, kupa ve milli maçlar varken bu lig 16 Mayıs'ta biter mi?

İngiltere'nin takvimi bile Türkiye'deki lig takvimi uygulamasına yetmiyor. 21 takımlı ligde maçların 16 Mayıs'ta bitme şansı zor. Çünkü kararı alıyorsunuz ama ortada plan yok. Yağmuru, çamuru, kışı düşünen yok. Lig, kupa, Avrupa ve Milli Takım kulvarlarındaki maçlara bakarsak futbolcuları ve teknik adamları uykusuz geceler bekliyor. Duşunu alan oyuncu kurumadan bir sonraki maça çıkacak.



SORU: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kararı eleştirip

"Ligin üstü dizayn edildi" dedi. Görüşünüz nedir? Başkan Ağaoğlu, sonuna kadar haklı. Trabzonspor küme düşme hattındaki takımlara puan kaybetti. SABAH Spor Servisi, 8 haftalık periyodu mükemmel takip etti ve olayları sıcağı sıcağına verdi. Ligin Başakşehir adına 6 hakem ile dizayn edilmesi, demek ki tesadüf değilmiş! Ağaoğlu'nun sözlerini destekliyorum. TFF'nin güvenilirliği artık bitmiştir, yeni sezon için yepyeni bir TFF yönetimi oluşmalıdır. Nihat Özdemir başkan kusura bakmasın ama davul kendisinde, tokmak ise TFF içindeki derin yapıdadır. Madem küme düşmeyi kaldıracaktınız, o zaman pandemi sonrası şampiyonluğa oynayan takımlar arasında bir play-off düzenleseydiniz; daha adaletli, daha vicdanlı ve daha sağduyulu olurdu. Maalesef TFF'nin vizyonu bunu düşünecek akla sahip değil.



SORU: Ligin yüksek olan yaş ortalaması takımlara nasıl yansır?

Pandemi sürecinde bütün takımlar sakatlık konusunda döküldüler. 1-2 takımın sakatlık yaşamaması istisnadır. Tüm kulüplerin ekonomik yapısının sıkıntılı olduğunu düşünürsek pahalı transferler döneminin geride kaldığını söyleyebiliriz. Örneğin Başakşehir yaşlı bir takım. Bu maratonu kolay kolay kaldıramaz. Özellikle Anadolu takımları, 3 günde bir maç oynama alışkanlığı olmadığı için sakatlıklar konusunda ciddi travmalar yaşar.