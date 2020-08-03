Maicon'un satışını yönetim iyi yönetti mi? Bedel yeterli mi?

Maicon'un satılması, "Evdeki hesap çarşıya uymadı" örneğine benziyor. G.Saray Yönetimi de Maicon'u daha yüksek bir ücrete satmayı planlıyordu ama elleri güçlü olmadığı için Al-Nasr'ın verdiği parayı kabul etmek zorunda kaldı. G.Saray alırken 8 milyon Euro bonservis ödedi, 1.7'ye kiraladı ve 1.4'e sattı. Bardağın boş tarafından bakarsak kulüp zarar etti. Ama sonuçta G.Saray, 4.4 milyon Euro artı bonusları oyuncuya ödemedi, 1.7 ve 1.4 milyon Euro'yu hanesine yazdı ve toplamda satın almış olduğu bedele ulaşmış oldu. Maicon'un satışı zararın neresinden dönsen kârdır sözüne benziyor.



Terim'in transferdeki istekleri bir bir elden kaçıyor. Alınmayan oyuncular sorun yaratır mı?

Yabancı konusu 1 yıl ertelenmeseydi Kaan Ayhan'ın elden kaçırılması, yerli oyuncu açısından büyük sıkıntı yaratırdı. G.Saray, bir sağ bek ve bir kaleci alacak. Orta alana da 2 takviye yapacak. Terim listeyi yönetime verdi, başkan Mustafa Cengiz ve ekibi transfer politikasında daha çok genç oyunculara yatırım yapmayı planlıyor. Diagne'nin dönüşünü Terim mutlaka değerlendirecektir, sezon başı idmanları ligde farklı bir Diagne izlettirebilir. Yönetim, Falcao'yu satmanın planlarını yapıyor. Eğer Kolombiyalı golcü elden çıkarılamazsa Diagne ile birlikte gol ayakları olur.



Lig fikstürünün yoğunluğu, Avrupa'ya katılan takımlarımızın hevesini kırar mı?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyen takımlar Avrupa Ligi'nde oynadıkları sürece ciddi olarak fiziksel ve zihinsel olarak performans eksiği yaşarlar. Rijkaard döneminde 3 ön eleme oynayan G.Saray yine aynı sayıda maç oynayacak. Çarşamba-pazar maç düzenine milli maç ve kupayı da eklersek bir takım, 4 kulvarı birden kadrosu ne kadar geniş olursa olsun kaldıramaz. Araştırsak Avrupa Ligi'nde oyuncuların oynama isteğinin oluşmayacağını görürüz. G.Saray'ın yerinde olsam TFF ve UEFA'ya başvurup Avrupa Ligi'ne katılma konusunda af isterim!