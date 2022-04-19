G.Saray'da işbaşına gelecek yönetim, Taylan ile Berkan'ın yerine orta sahayı yönetebilecek, oyun katacak isimleri transfer etmeyi şimdiden tamamlamalı. Taylan ile Berkan sezon başından beri beceri ve yetenek olarak hiç katkı vermediler. G.Saray, şampiyon olduğu dönemlerde Melo ve Fernando'nun ekmeğini fazlasıyla yedi. İki Brezilyalı, sadece orta alana; güç, enerji ve akıl katmadılar, skora da attıkları gol ve yaptıkları asistlerle katkı verdiler. Futbolda kanatları hızlı oyuncularla kullanmak çok önemli. Bruma, Rodrigues, Yasin ve Onyekuru'nun şampiyonluklara etkilerini düşünürsek G.Saray için Kerem çok büyük değer taşıyor. Malatya maçında dağınık oynayan G.Saray'ı hücumda etkili hale getiren tek isim Kerem oldu. Genç yıldız, tükenmeyen enerjisi ile, sol taraftan yaptığı bindirmelerle G.Saray'ın galibiyet almasını sağladı.

Malatya'ya karşı, çift santrfor oynamayı düşünmeyen Torrent'in maç 2-0 olduktan sonra bütün hücum aksiyonlarının içinde olan ve mükemmel bir kafa golü atan Halil'i çıkartıp Gomis'i alması bilgisizliğinin, beceriksizliğinin ve çapsızlığının kanıtıydı. Gomis-Halil ikilisi birlikte oynasalar G.Saray, skoru daha da büyütürdü. Ayrıca maç boyu hatasız oynayan ve geriden attığı uzun toplarla Kerem'i rakip ceza sahasında toplarla buluşturan Pulgar'ın da erken alınması Torrent'in takıntısıydı. Oysa Berkan-Taylan pozisyon hataları yapıyor, çok kayıpla oynuyorlardı. Bu ikiliden birine dokunamayan Torrent, Pulgar'ı çıkarınca G.Saray'ın ritmi de bozuldu. Oysa oyuna Gomis girmeli, Halil ile çift santrfor oynamalı ve Berkan çıkmalıydı. Muslera'nın artık riskli oynamaması gerekiyor. Sıkışık pozisyonlarda topu taca atmak ayıp sayılmıyor.