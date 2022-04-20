Abdullah Avcı'nın bir dönem en büyük oyun silahı olan 'kompakt futbol' anlayışını Kayserispor disiplinli olarak sahaya yansıtınca Trabzonspor pozisyon üretmekte zorlandı. Kouassi ile Visca hızlı hücum yapacakları geniş alanı bulamadı. Trabzonspor sadece 55. dakikada hızlı hücum fırsatını eline geçirdi ama tam 7 Kayserili oyuncu çok çabuk savunmaya dönüp kalelerini gol yememek için hemen kapadı.

Kayserispor topu Trabzonspor'a bırakıp çok güçlü bir savunma yaptı. Trabzonlu oyuncular sürekli pas yaparak Kayseri savunmasını delmeye çalıştı ama başarılı olamadı.

Kouassi ile Visca kenarlardan etkili ortalar yapamadığı gibi Trabzonspor rakip ceza alanı içinde çoğalamadı ve hava toplarının etkili ismi Cornelius yeterince top alamadı, hücumda hep yalnız kaldı. Kapanan savunmaları aşmak için şut atmak gerekir. Gol bulmak için Kayseri'nin derin savunmasını aşabilecek şut silahını Bakasetas dışında Trabzon yeterince kullanmadı.

Nwakaeme oyuna girinceye kadar Trabzonspor ön tarafta top tutamadı. Nwakaeme girdi, kilidi çözdü ve mükemmel bir pasla da Cornelius'a golü attırdı. Abdullah Avcı'nın oyuna Koita'yı alıp çift forvete dönme hamlesi golü hazırladı. Çünkü çift forvet Kayseri savunmasının dengesini bozdu ve pozisyon hatası yapmasını sağladı. Cornelius'un topu göğsünde yumuşatması ve gol vuruşu kalite kokuyordu. Gerçek şu; Nwakaeme olmayınca Trabzon'un oyun ritmi bozuluyor.