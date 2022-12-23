Okan Buruk'un Muslera ile konuşup gereksiz öfkelenmesini engellemesi gerekir. Çünkü Galatasaray'ın zirve yarışında şampiyonluklar kazanmış, kupalar kazanmış güçlü bir tecrübeye sahip Muslera'ya ihtiyacı var. Muslera da artık Dünya Kupası'nı kafasından silmeli ve Galatasaray'a odaklanmalı. Keçiörengücü 1. Ligin güçlü ekibi olarak Galatasaray'a karşı dirençli oynadı ve kontrataklarla pozisyonlar buldu. Maçın genelinde Galatasaray oyun ve pozisyon olarak öndeydi. Ama son vuruşlarda Mata, Barış, Rashica ve Seferovic etkisiz kaldı. Sarı kırmızılılar için İcardi, Oliveira, Kerem, Boey, Mertens ve özellikle Torreira çok değerli. Maalesef Seferovic, Berkan, Mata ve Barış Alper bu oyuncular kadar takıma katkı veremiyor. Seferovic formsuz, Berkan isteksiz, Barış Alper de fazla egoist. Mata'nın oyun zekasına maalesef fiziksel gücü ayak uyduramıyor. İstanbulspor maçında Oliveira'nın oynayacak duruma gelmesi Okan hocanın elini güçlendirecektir. 90 dakika etkili oynayan, hücuma çok fazla çıkan van Aanholt'a kapıları kapatmamak gerekir. Çünkü sol bekte Kazımcan'dan Aanholt kadar verim alamazsın. Emre Taşdemir de sakat değilse faydalı olur. Gomis 37 yaşında olmasına rağmen hala pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu. Galatasaray rakip ceza alanına girdiğinde Gomis kendini rakip savunmaya unutturuyor ve doğru pozisyon alıyor. Attığı gol de bu özelliğinin bir ürünüydü. Torreira Galatasaray için olmazsa olmaz bir oyuncu. Orta alanı bir beyin gibi yönetti. Galatasaray'ın hızlı hücumlarına çabuk paslarıyla katkı sağladı. Keçiörengücü kalesine gizlice sarkıp Seferovic'in atamadığı penaltıyı kazandırdı.