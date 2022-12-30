G.Saray kendisine hep zorluk çıkaran Sivas'ta kazandığında çoğunlukla sezonu şampiyon olarak tamamlamış. Patates tarlasında alınan 3 puan ile 2023 yılına lider olarak girmek G.Saray'a mutluluk verecektir. Kötü zeminde ilk yarı G.Saraylı oyuncular, Sivas'a top göstermedi. Mertens mükemmel bir gol attı ama Gomis farkı çoğaltacak golleri kaçırdı. Rashica çok etkisizdi ve aşırı top kaybıyla oynadı. Oliveira vasattı. Berkan pas hatalarına rağmen çok çalıştı. Mertens, Kerem, Boey, Nelsson, Abdülkerim yüreklerini sahaya koydu.









Özellikle 3 gün arayla iki tam maç oynayan Mertens sadece gol atmadı hırsıyla, çalışkanlığıyla sahanın en iyisiydi. Okan hoca'nın devre arası iki hamle yapması gerekirdi; 1- Gomis ile Rashica çıkmalı. 2- Midtsjö ile Barış Alper girmeliydi. Sivas'ın baskılı olduğu dakikalarda G.Saray 9 kişi oynamak zorunda kaldı. Midtsjö ile santrfora alınan Barış Alper oyuna girdikten sonra Galatasaray hücum üstünlüğünü yine eline geçirdi. Okan Buruk'un "Kimse alınmasın" diyecek durumu yok. Oyuncu iyi değilse oyundan erken bile çıkabilir. Ayrıca Okan Hoca amaç dışı kart gören oyuncuları disipline etmeli. Yönetim, devre arası Seferovic ile artık yollarını ayırmalı. Sivas'ın son dakika ofsayt nedeniyle devre dışı kalan penaltısının sorumlusu Seferovic... Oyuncu ayağındaki topu ileri vurması gereken yerde kendi kalesine pozisyon olacak şekilde pas verir mi? Verirse benim aklım karışır. Barış Alper Yılmaz kanatta oynadığında çalım atmakta zorlanıyor. Ama santrforda görev yaptığında süratiyle rakip defansın arkasına çabuk sarkıyor, attığı güzel gol çabukluğunun ürünüydü. Okan Hoca, Barış'a santrfor olarak görev verirse genç oyuncu çok daha verimli olur.