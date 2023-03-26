Kuntz, tercihlerine ve oyun anlayışına bakınca staj yapmaya gelen hocalara benziyor. Alman teknik adamın hâlâ bir oyun planını oturtamayıp "Yap-Boz" biçimi arayışlara girmesi şaşkınlık yaratıyor. Bu sezon Bundesliga'da Dortmund formasını 28 maçın 25'inde ilk 11 olarak giyen Salih Özcan'ı düşünmemek Kuntz adına tam bir akıl tutulmasıydı. Savunmayı Çağlar-Merih- Ozan gibi tek hamleli ve topla oyuna çıkma konusunda başarısız olan oyunculardan kurmak büyük hataydı. Ermenistan'a karşı Orkun Kökçü'nün attığı gole kadar mahkum oynadık. Kanatları kullanamadık. Cenk Tosun hiç yoktu. Cengiz Ünder ise egoist yapısıyla hücumları öldürdü. Sık hücuma çıkan Onur ve Ferdi hem iyi oynadılar, hem de çok çalıştılar. Salih Özcan girdikten sonra Milli Takım orta alanda rahatladı, savunmamız da nefes aldı. Salih mükemmel pozisyon alan, basit oynayan, rakiple top arasına vücudunu çok akıllı koyan tam bir görev adamı. Salih sayesinde Hakan da Orkun da oyuna ağırlıklarını koydu.Kerem'in oyuna girmesi kanatlara hareketlilik getirdi ve Ermeni savunmasının dengesini bozdu. Özellikle Enes'in çabuk pasıyla önünde bulduğu topu Kerem kaleciye fazla yaklaşmadan akıllı bir vuruşla gol yaptı ve Milli Takım'ın geri dönüşünü sağladı. Kaleci Mert tecrübesi ve önemli kurtarışlarıyla arkadaşlarına güven verdi.

Kuntz değişiklikleri ilk yarı bitmeden yapmalıydı. Tercih ettiği 11 Ermenistan'a üstünlük kuramadı. Gerçek şu; Kuntz'un hocalık bilgisi bence yeterli değil. Ancak Hamit Altıntop arkasında duruyor. Hırvatistan'a karşı 3'lü savunma oynamak intihar olur. Çağlar'ın yanında çok faul yapan Ozan Kabak oynamaz.