Midtsjö öyle bir gol attı ki, Nef Stadyumu bir anda bayram yerine döndü. Midtsjö öyle bir gol attı ki, psikolojik olarak G.Saray'ı ayağa kaldırdı. Okan Burak'a, arkadaşlarına ve G.Saray yönetimine Sırat Köprüsü gibi bir maçta dopdolu bir moral yükledi. Midtsjö öyle bir gol attı ki, derbi öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'G.Saray takıldı' sevinçlerini kursaklarında bıraktı ve onların psikolojilerini olumsuz etkiledi. Adana Demirspor, G.Saray adına maçı zorlaştıracak her türlü oyunu sahneye koydu. Sıkı defans yaptılar, Onyekuru ve Akintola ile çıktıkları hızlı deparlarla taraftarların yüreklerini ağızlarına getirdiler. G.Saray topa hakimdi ama Adana Demirsporlu oyuncular hep tehlike kokuyorlardı. Öyle ki Milli Takım'da şahane oynayan Rashica ile Kerem rakip ceza alanında inanılmaz top kayıpları yaparak olası pozisyonları engelledi. G.Saraylı futbolcular sanki ilk kez top oynuyormuşçasına acemice pas hatası yapıp, top kayıpları yaşadılar. İcardi'nin varlığı ile yokluğu belli değil. Adana Demirsporlu futbolculara hiç yakıştıramadım; çoğu pozisyonda kendilerini yere atıp dakikalarca kalkmadılar ve oyunu soğutmak adına her şeyi yaptılar. Okan Buruk'un değişiklik hamleleri çok doğruydu. G.Saray, Yunus ve Midtsjö sahaya dahil olduktan sonra oyunu çevirdi. Zaniolo, fiziki açıdan hazır olmamasına rağmen çok çalıştı. Sakin ve kaliteli bir penaltı attı. "G.Saray'ı kollayacak" denilen hakem Ali Şansalan, tedirgin bir maç yönetti. Kartlarında adaletli olamadı. Bu üç puan G.Saray'ın şampiyonluk yürüyüşünü perçinledi.