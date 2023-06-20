VAR Protokolü şöyle diyor: "Bir maçta atılan bir golle ilgili ofsayt şüphesi varsa ve teknik bir arıza gereği çizgi çizilemiyorsa maçın hakemi ile VAR hakemi yardımcı hakemin kararına uymalıdır. "Dünyanın en iyi VAR hakemlerinden biri sayılan ünlü İtalyan hakem Massimiliano İrrati'nin maçı yöneten vatandaşı Fabio Maresca'yı VAR'a çağırması skandal bir karardır. Çünkü bu durumlarda yardımcı hakemin kararı geçerlidir. İtalyan yardımcı hakemi Danile Bindoni bayrak kaldırmadığı için gol geçerli sayılmalıydı. Göz kararıyla Milli Takım'ın iptal edilen golü için UEFA İrrati ile Maresca'ya ceza yaptırımında bulunacaktır.

Maça gelince; Kuntz'un ilk on biri ilk 45'te uyumlu değildi. Cengiz Ünder etkisizdi, ayağındaki topları kötü kullandı iki pozisyonda çok rahat olmasına rağmen Galler savunmasının arkasına iki kez koşu yapan Kerem'e pas atmadı. Salih Özcan ile Orkun Kökçü birbirini bozdu. Orkun verimsiz, Salih etkisizdi. Hakan Çalhanoğlu oyunu yönetme adına yalnız kaldı, yeterli desteği alamadı. Ferdi, Merih, Abdülkerim ile Zeki millilerin en etkili ismiydi. Pozisyon üretmek, topa hükmetmek ve etkili paslar atmak adına takımın Arda Güler'e ihtiyacı vardı. Üstelik Galler 10 kişi kalmıştı. Kuntz önce Umut Nayir'i aldı 60'ta da Arda ile Eren'i oyuna aldı. Bu hamlelerle Galler'i kalesine hapsetti. Oyunun ritmi, kontrolü, pozisyon zenginliği tamamen Milli Takım'a geçti. Hakan Çalhanoğlu penaltıyı kaçırdı. Umut Nayir'in golü iptal oldu. Yine de Umut Nayir'le golü bulduk. Arda Güler'in jenerik olacak güzellikteki golü ile mutlu olduk. Arda artık Milli Takım'ın maestrosu olmalıdır. Bu Arda çok yaman; çalım atıyor, adam geçiyor, ölçülü pas veriyor, adrese teslim yapıyor, şut atıyor, ayaklarıyla dans ediyor. Arda'da yeteneğin her çeşidi var. İyi ki Arda Türk olmuş.