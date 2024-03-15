Talebim olmadı ortak dostumuz teklif etti

“Beş ay önce yaşanan bir olay. Ortak dostumuza asla bizi bir araya getir demedim. Ortak dost kendisi teklif etti. Altını çiziyorum, ben istemedim.”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i aradım ve kendisine Ali Koç'un "Ortak dostumuz aracılığı ile görüşme talebinde bulundu" sözünün doğruluğunu sordum… Sayın Özbek, bu olayın 5 ay önce yaşandığını ve kendisinin asla ortak dosta "Ali Koç ile beni bir araya getir" teklifinde bulunmadığını söyledi. Hatta başkan Özbek, ortak dostumuz buluşmayı kendisi teklif etti ve Ali Koç ile yapılacak görüşmenin kendi evinde yapılmasını önerdi. Ortak dost, "Bizim evde buluşuruz, yemek yer sohbet ederiz" dedi. Ama bir daha altını çiziyorum, Ali Koç ile bir araya gelmek konusunda benim ortak dosta teklifim olmadı. "BEN BU DOSTU TANIYOR MUYUM?" başkan diye sordum. Dursun Beyden "Sen çok iyi tanırsın ama ismini vermek istemiyorum" yanıtını aldım.



GALATASARAY'DA BAŞKAN ATANMAZ

Türk futbolunda bir beka sorunu yoktur, Ali Koç'un G.Saray nefreti vardır. Bir örnek vereyim… Tarih: 11 Mayıs 2019… G.Saray, şampiyonluk yarışında Başakşehir ile çekişiyor ve Rize ile deplasmandaki maçı 3-2 kazanıyor. Verilen penaltı tartışılıyor, Rize Başkanı Hasan Kartal, "Silahım olsaydı hakemi vururdum" diyor. O Başkan daha sonra Vedat Muriç'i G.Saray'a vermiyor ve "F.Bahçe'ye gitmezsen seni PAF takımına yollarım 1 sene orda oynarsın" diyor. Muriç de F.Bahçe'ye ağlaya ağlaya gidiyor. Vedat'ın gidişini bana Abdurrahim Albayrak ve Tahir Kıran beyler, Şükrü Hanedar'ın babasının cenazesinde anlattı. Maçtan sonra, Ali Koç "Rize'de yaşananlar sözün bittiği yer" diyerek yeri göğü inletiyor... Oysa F.Bahçe, G.Saray ile yarışın içinde bile değil. Sezonu F.Bahçe 6. sırada ve şampiyon G.Saray'ın 23 puan gerisinde bitiriyor. Ali Bey'in amacı üzüm yemek değil, G.Saray'ı dövmek! Aslında bu söyleme bakınca Sayın Koç'un G.Saray'la ilgili nefret fitilini Rize maçı sonrası yaktığını çok net görüyoruz.









GENEL KURULA HAKARETTİR BU!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Dursun Özbek ile ilgili "Atanmış başkan" söylemi, çok çirkin. G.Saray'da hiçbir başkan, iş başına atanarak gelmemiştir. Bu söylem, benim de içinde olduğum genel kurul üyelerine yapılmış bir saygısızlık ve hakarettir. Dursun Özbek, seçime girmiş ve rakibi Eşref Hamamcıoğlu'na karşı son iki sandıkta lehine çıkan oylar sayesinde başkan olmuştu. Eşref Hamamcıoğlu 2.073 oy alırken, Dursun Özbek ise 2.208 oy ile G.Saray Başkanı olmuştur. Ayrıca oluşturduğu yönetiminin içindeki isimler asla birileri tarafından listeye dahil edilmemiştir. Dursun Bey listesini kendi özgür iradesi ile yapmış, Metin Öztürk ile birlikte hareket etmiştir. Bu söylemin amacı, G.Saray Başkanını küçük düşürmek ve G.Saray camiası ile alay etmektir. Benim bir söz şöyledir; "Hatanın kendisinde olduğunu kabul etmeyen insanlar çareyi başkalarının huzurunu bozmakta bulurmuş!"









BAKİ'Yİ ARADIM AMA YAYINA ALMADILAR!

Sosyal medyada yer alan bir isim üzerine odaklanıp iki başkanın da dostu Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'yı aradım. "Bu ortak dost sen misin?" dedim. "Değilim" dedi ve yazman konusunda şu açıklamaları yaptı: "Böyle bir görev verilseydi Türk futbolunun menfaatleri adına 2 başkanı bir araya getirmeyi seve seve yapardım. Basın toplantısı sırasında Selahattin Baki'yi aradım ve Ali Bey'in açıklamaları üzerine yayına bağlanmak istedim. Ama olmadı. Bağlansaydım, Thiam ve Samu Saiz transferleri ile sponsorluk konusunda açıklama yapacaktım. Thiam'ı Kayseri satmak istiyordu ben teklif yaptım, Thiam alt ligde oynamayacağını söyledi, Pendikspor aldı. Sivassporlu Saiz için Sayın Mecnun Otyakmaz'dan görüşme izni istedim. 250 bin Euro önerdim düşük bulundu. 250 bin Euro peşin, 200 bin Euro da alt yapı sponsoru olarak oyuncuyu aldım. F.Bahçe'nin her yerinden Koç Holding'in markaları fırlıyor. Beşiktaş Stadı'nın adının Tüpraş olması için büyük paralar ödendi. Ben de G.Saray ile sponsorluk anlaşması yaparken kulübün marka değerini düşünerek hareket ettim."



OKAN BURUK'A YENİ SÖZLEŞME

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Okan Buruk için harekete geçti. Başkan Dursun Özbek'in yapılacak olan seçimde devam etmesi halinde tecrübeli hoca ile yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Özbek'in, 2 yıllık kontrat konusunda Buruk ile anlaştığı belirtildi. Geçen sezonu şampiyonlukta kapatan başarılı teknik adam, yeni rekorlar kırdığı bu sezon da ligde lider durumda.