Türk Milli Takımı'nın maalesef atanı da yok, tutanı da yok. Montella buna çözüm üretemezse Almanya'da hayal kırıklığı yaşarız. Kaleci Mert fazla top sektirmesine rağmen kötünün iyisi gibi görünüyor. Uğurcan hem formsuz hem de güvensiz. Golcü olarak elde sadece Cenk Tosun var. İtalyan hocanın iki hazırlık maçında kadro tercihleri "11 benzemez" gibiydi. İki maçta da iyi oynar gibi göründük ama aslında telaşlı ve uyumsuzduk, final paslarında golcü olmadığı için verimsiz kaldık. Stoper Cenk Özkaçar'dan sol bek yaratmak, Galatasaray'da bile iğne ile oynayan Kaan Ayhan'ı stopere koymak, henüz tam hazır olmayan Arda Güler'i kafadan oynatmak, İtalya'yı bırakıp yüksek ücrete Arabistan'a giden Merih Demiral'ı denemek hataydı. Önce istikrarlı kadroyu kuracaksın. Milli Takım geniş değişimin sıkıntılarını fazlasıyla yaşadı. Oysa Montella, EURO 2024 yolundaki maçları kadro istikrarı sayesinde kazandı. İlk yarı oynama alışkanlığı olmayan oyunculardan kurulu kadro, acemiler mangasına benziyordu. Montella'nın ikinci yarıya değişiklik yapmadan başlaması hataydı. Uyumsuz oyuncuların yaptığı pas ve pozisyon hataları utanç verici bir skorla yenilmemize neden oldu. Hatırlatayım; Avusturya'nın hocası Rangnick, Slovakya'yı deplasmanda 2-0 yenen kadrodan 7 kişiyi sahaya sürdü. Montella ise Macaristan maçı sonrası Milli Takım'dan 9 futbolcuyu değiştirdi. Eğer Montella kadro istikrarına inanmıyorsa, Avrupa şampiyonu olan İtalya Milli Takımı'nın kadrosuna baksın ve istikrarı görsün.