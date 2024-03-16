TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, Galatasaray- Antalya maçının hakemi Abdulkadir Bitigen'e "Tete'nin pozisyonu penaltı mı?" dedi, "Hayır" yanıtı ile şaşırdı. İskoç danışman Dallas, "O zaman neden penaltı verdin?" diye sorarken Bitigen, "Siz bize VAR'ın itibarını zedelemeyin, %99.5 da olsa ayak uydurun demiştiniz" yanıtını vererek konuşmaya noktayı koydu!

G.Saray-Antalyaspor maçından sonra İskoç danışman Hugh Dallas, o haftanın hakemleri ile video görüşmesi yapıyor… Tete'ye yapılan harekete, VAR'ın uyarısı ile tekrar izleyip penaltı veren Abdulkadir Bitigen'e "Pozisyon penaltı mıydı?" diye direkt soruyor. Bitigen de "Bana göre penaltı değildi!" diyor. Dallas da "O zaman neden verdin?" diye sorunca, "Siz bize eğitimlerde VAR'ın itibarını zedelemeyin! Yüzde 99.5 bile olsa uyarılara ayak uydurun" demiştiniz yanıtını veriyor. Benzer olayı Konyaspor-Adana Demirspor maçını yöneten hakem Volkan Bayarslan yaşıyor. Hava mücadelesine çıkan Adana Demirsporlu Mohammadi'nin koluna yüksekten gelen top çarpıyor. Bayarslan VAR uyarısı ile monitöre gidiyor ve dönüp penaltı veriyor. Bitigen'e sorduğu soruyu Dallas, Bayarslan'a da yöneltiyor. Hakem Bayarslan da "Siz bize VAR'ın itibarını zedelemeyin demiştiniz" diyerek penaltıyı verdiğini vurguluyor. Demek ki Kasımpaşa ve Pendik maçında VAR'dan verilen penaltıların baş sorumlusu İskoç Dallas! Bu iki maçta VAR'da görev yapanlar, kaş yapayım derken göz çıkardılar ve VAR'ın itibarını zedelememek adına iki maçın orta hakemini de iki yanlış kararla köpek balıklarının ortasına attılar.







HAKEMLER DALLAS'TAN RAHATSIZ

Duyduğum kadarı ile hakemler İskoç danışman Dallas'ın tutarsız davranışlarından rahatsızlar. Dallas'ın talebi ile yabancı gözlemcilerin verdiği raporlar da tartışılıyor. Hakemlerin iyi veya kötü maç yönettikleri konusunda bu yabancı gözlemciler yorum yapmıyor, oturdukları yerden para aldıkları gibi sadece izledikleri maçların hakemlerine puan veriyor. Yabancı gözlemciler bu düşüncelerini de sadece Dallas'a gönderiyor. Hatta bazı gözlemcilerin maçları sonradan banttan izledikleri de söyleniyor.



YABANCI GÖZLEMCİYE PARA VERİLMEMELİ!

TFF, bence daha büyük skandallar yaşamak istemiyorsa modası geçmiş, kendi ülkesinde bile görev yapmayan Dallas ile yollarını ayırmalı. Yabancı gözlemcilere de para ödemeyi bırakıp teşekkür ederek görevlerine son vermeli.