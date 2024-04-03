G.Saraylı oyunculara milli maç arası yaramamış. Hem 5 günlük tatilde hem de Antalya kampında yan gelip yatmışlar. Sahada yürüyecek halleri yoktu. Şampiyonluğa oynayan bir büyük takım, bu kadar kötü oyun oynayamaz. Küme düşmeme mücadelesi veren Hatayspor, ayağa pası mükemmel yaptı. Hızlı hücumlarla G.Saray kalesini tehdit edip taraftarların yüreğini ağzına getirdi. İlk 15 dakikada İcardi'nin attığı kafa golü ile arka direkte kaçırdığı golden sonra G.Saraylı oyuncular, adeta maç bitti havasına girip oyundan koptular. Muslera, Barış Alper ve İcardi dışında kazanma duygusunu sahaya yansıtan oyuncu yoktu. Özellikle Kerem Demirbay, vasatın altında mücadele etti, Zaha yine kaçak dövüştü, Ziyech yoruluncaya kadar etkili pas atmaya özen gösterdi. Okan hoca, özellikle Hatay'ın ataklarını düzenlediği Barış Alper bölgesine önlem almakta geç kaldı. Zaha daha önce çıkmalı, Barış kanada geçmeli, Kaan Ayhan da sağ beke monte olmalıydı. Kerem Aktürkoğlu bu fiziksel performansı ile G.Saray'da şimdilik görev yapamaz. G.Saray, kritik bir eşiği geçerken taraftarının büyük desteğini aldı. Ama oyuncuların güçsüz performansları, kötü oyun sergilemelerine neden oldu. Belli ki bu dinlenme sürecinde G.Saraylı oyuncular yeterince çalışamamışlar. Çok pas hatası yaptılar, kaptırdıkları toplarla rakibe 'gel bize hücum et' davetiyesi çıkardılar. Final haftaları şaka kaldırmaz. Ciddiyet ve sorumluluk ister.