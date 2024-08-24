Özbek'in, Kerem'in kaptanlığı üzerine sorulan sorulara karşı yaptığı açıklama, tamamen oyuncusunu koruma refleksidir Kaptanlığı alınmıştır. Bu karar da doğrudur. Kaptan olmak ayrıcalıktır. Eylem ve söylemleriyle örnek olmalıdır

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın gündeminden düşmüyor. Son zamanlarda sosyal medyasından açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Önceki gün de kaptanlığı bıraktığını duyurduğu açıklamasında pazubendin kendisinden alındığını ima ederek, yönetimi hedef aldı. Dursun Özbek ise "Yeni kaptanlar transfer sürecinin bitiminden sonra belli olacak" dedi. Galatasaray'da neler oluyor?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Kerem'in kaptanlığının alınması üzerine sorulan sorulara karşı yaptığı açıklama, tamamen bir başkanın oyuncusunu koruma refleksidir. Kerem Aktürkoğlu'ndan kaptanlık alınmıştır. Bu karar da doğrudur. Kaptan olmak ayrıcalıktır.

Kaptan olmak sorumluluk gerektirir. Bir kaptan, eylem ve söylemleriyle örnek olmalıdır.

Kerem Aktürkoğlu'nun zaman içinde yaptıklarına şöyle bir göz atalım:

1- Galatasaray, sezonu 13'üncü sırada bitirdiğinde, Kerem ile ilgili 20-25 milyon Euro'luk teklifler olduğu medyada yer aldı. Tekliflerin kaynağı belli olmadan Kerem, veda mesajı yayınladı.

2- 2022-23 sezonunda Galatasaray şampiyon oldu. İcardi ile birlikte Kerem müthiş bir sezon yaşadı. 9 gol attı, 22 asist yaptı. İcardi de 22 gol atıp, 7 asist yaptı. Tribünlerin yıl içinde zaman zaman yaptığı eleştirilere hep duygusal açıklamalarla karşılık verdi. Bir maç sonrası küçük bir çocuğa kameraların önünde, "Sen de beni sevmeyenlerden misin?" diye sordu.









3- Şampiyonluk gecesine Barış Manço'nun 'Dönence' şarkısıyla çıktı ve "Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız" sözleri mesaj olarak algılandı.

4- Süper Kupa maçında oyundan alındıktan sonra sarf ettiği sözler, Galatasaray kaptanına yakışmayacak kadar çirkindi. Bu sözleri başkan da Okan hoca da biliyor. Kerem ne yaptı? Haber manşet olunca gecenin 3'ünde açıklama yaptı. Bir kaptan bu açıklamayı yapmadan önce hocasıyla konuşur. Gerektiğinde başkanıyla konuşur. Bir strateji oluşturulur ve doğru, akıllı, algılara yol açmayacak bir açıklama yapılır. Galatasaray kaptanı başına buyruk hareket edemez.

5- Young Boys maçı sonrası "Rövanşa odaklanmalıyız" diye doğru bir yorum yaptı. Ama perşembe günü sosyal medyadaki hesabından "Kaptanlığı bıraktım" dedi ve odak noktasını yine kendisine çevirdi.

Galatasaray'da bu kadar başarılar yaşamış, şampiyonluklar görmüş, kupalar kaldırmış Kerem Aktürkoğlu maalesef iletişim yanlışlarıyla tepki görmeye, gündem olmaya, konuşulmaya devam ediyor. "Kaptanlığı bıraktım" açıklaması bile iletişimden kopuk olduğunu gösterdiği gibi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i de sorulara muhatap etmiştir.

Kerem Aktürkoğlu önce empati yapsın, kendini Başkan Dursun Özbek'in ve hocası Okan Buruk'un yerine koysun ve benim bu tespitlerimi yorumlasın.

Galatasaray'da top oynamak herkese nasip olmaz. Oynayana kapılar ardına kadar açılır.

Oynamak istemeyene ise o kapılar bir dakika içinde kapanır.



TRANSFERDE FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK VAR



Galatasaray'da yeni transferler olmasını bekliyor musunuz?

Olacaksa hangi mevkiye ya da mevkilere olmalı? Galatasaray yönetiminde transferle ilgili fırtına öncesi sessizlik var. Önümüzdeki salı gecesi İstanbul'da maç bittiğinde Galatasaray, Devler Ligi'ne kalırsa, gelecek yeni oyuncular için hemen start verilecek. Gitmek isteyen oyuncular da belli olacak. Ben yönetimin bir sol bek, bir orta saha, bir de kanat oyuncusu alacağını duydum. Ancak Avrupa maçları da düşünüldüğünde savunmaya da bir transfer yapılması gerektiğini şart görüyorum.









SORUN YARATMIYOR SADECE İŞİNİ YAPIYOR



Batshuayi, Fenerbahçe'de olduğu gibi Galatasaray'da da sonradan girip gollerini atıyor. Böyle mi devam etmeli, 11'e girmeli mi?

Batshuayi oynadığı oyundan büyük keyif alıyor. İlk 11'de de başlasa sonradan da oyuna girse sorun yaratmıyor, işini yapıyor. Belçikalı yıldız, mükemmel bir profesyonel. Okan Buruk bazen Batshuayi'yi çift forvet oynatır, bazen de sonradan oyuna alır. Ortada mutsuz bir durum yok. Attığı gollerle Batshuayi bir anda Galatasaray taraftarının sempatisini kazandı. Takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor, destek görüyor. Herkesle de mükemmel ilişkiler kuruyor. Arkadaşları ona "Michy" olarak seslenirken, tam bir sinerji küpü olduğunu söylüyorlar.