Uluslar Ligi'nde yaşadığımız başarısızlığı dilerim Milli Takımımız ve oyuncuları bizlere bir daha yaşatmaz. Dünya Kupası'ndaki başarısızlıktan sonra Montella ile yola devam etmenin faturasını maalesef ağır ödedik. 6 maçta 0 puan çekerek Türk halkını üzdük. Kaliteli, becerikli, genç ve gelecek vadeden bir milli takımımız olmasına rağmen sakatlıklar ve şanssızlıklar üzerimize bir kabus gibi çöktü. Özellikle iki Fransa maçını çok kolay kaybettik. Hem Kocaeli'de hem de Bordeaux'da gol atabilecek pozisyonlar bulduk ama topu filelere yollayamadık. İzmir'deki Belçika maçında da 25 dakika rakibe sahayı dar ettik, 2-1 kaybetmemize rağmen puan alabilecek pozisyonları kullanamadık. Bordeaux'daki Fransa maçında en büyük kazancımız kaleci Berke oldu. Lille'de başarılı bir sezon geçiren Berke, Fransa'ya karşı çok önemli pozisyonları müthiş kaleci beceresi ile kurtardı. Maç boyu iyi savunma yaptık, kontrataklarla golü aradık. Kocaeli'nde Fransa'ya karşı müthiş bir gol kaçıran İsmail Yüksek, aynı şanssızlığı Bordeaux'da da yaşadı. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruş tercihi yapamadığı için golü atamadı. Puan alamadan turnuvayı kapatmak tabii ki üzücü ama dünyanın sonu değil. Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine hazırlanırken daha planlı ve daha programlı olmalıyız. Özellikle oyuncularımızı mental olarak iyi hazırlamalıyız. Uluslar Ligi'nin başarısızlığını zihinlerden silemezsek EURO 2028 elemelerine travmalı başlarız. Hayat geriye değil, ileriye doğru yaşanıyor. Futbolcularımız da böyle skorları yaşamak istemezlerdi ama Avrupa Şampiyonlarına, Dünya Kupası'na katılmış ülke olarak hedefimiz 2028 elemelerinden başarı ile çıkıp İngiltere'de finallere katılmak olmalı.

Not: Yediğimiz ilk gol öncesi İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın Fransa lehine çaldığı faul uydurmaydı. Kavanagh, Fransa'nın 12. adamı gibi hareket etti.