Tarih 18 Kasım 2025... Türk Milli Takımı, Dünya Kupası elemeleri için Sevilla kentinde İspanya Milli Takımı ile oynadı. Karşılaşma 2-2 berabere bitti. Maçı Alman Felix Zwayer yönetti. Skora öfkelenen İspanya'nın hocası Luis de la Fuente, maç sonunda Robert Kempter'e elini uzattı ama sıkmayıp geri çekti. Maçın hakemi Zwayer, herhangi bir kart işlemi yapmadı. Tarih, 21 Kasım 2026… G.Saray, Samsunspor'u Başakşehir'de ağırladı. Rakibine çok pozisyon verdiği, Uğurcan'ın, Singo'nun, Torreira'nın yıldızlaştığı maçta rakibini zor da olsa 2-1 yendi. Maç sırasında bir faul atışı konusunda yardımcı hakeme itiraz eden Okan Buruk, sarı kart gördü. Maç sonu önce dördüncü hakemin sonra da içeri giren ekipten yakın olduğu yardımcı hakemin elini sıkan Okan Buruk, hakem Ali Şansalan'ın 'Nasıl benim elimi sıkmazsın? Ben şimdi sana gösteririm' anlayışıyla ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek Beşiktaş derbisine cezalı duruma düştü. Bir hakemin böyle egolu, öfkeli davranma hakkı yok. De la Fuente'nın tavrı çok daha sertti ama Okan hoca tek kelime dahi etmeden cezalandırıldı. Eğer ortada bir hakaret olsaydı, kartın rengi sarı değil kırmızı olurdu. TFF bu duruma el koymalı.

Maça gelince erken golle öne geçen Galatasaray'ın farklı bir skorla kazanacağını düşündüm ama yanıldım. 5 önemli oyuncunun olmadığı karşılaşmada Galatasaray, Samsunspor'a özellikle ikinci yarıda müthiş pozisyonlar verdi. Uğurcan Çakır kalesinde devleşti, Singo çok fazla pozisyon engelledi, Eren Elmalı kırılma noktasında kıymetli bir top çaldı. Lucas Torreira da güzel oyununu golle süsledi. Sonuç, uzun mesafeler kat ederek milli takımlarda görev yapan Galatasaraylı oyuncular başarılıydı. Başta Leroy Sane olmak üzere Kemerburgaz'da antrenman yapanlar tel tel döküldüğü görüldü.