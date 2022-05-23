ULAŞ ÖZDEMİR

Şampiyonluğu haftalar öncesinden ilan eden takımın, ligin kalan maçlarında göstereceği performans, size ancak gelecek sezona dair bir şeyler söyler! Trabzonspor sezonun genelinde coşkulu oyunla çok fazla karşımıza çıkmasa da 'doğru oyunla' sahnedeydi. Hamsik'in organizatörlüğünde pasa dayalı sistemle oyunu sete yıkan, zaman zaman bekleri öne çıkartıp kanatları içeriye sokan, merkezden yaptığı bağlantılarla da sonuca giderek yarışı önde tamamlayan takım oldu.

Ancak Fenerbahçe ile deplasmandaki maçtan sonra Trabzonspor sisteminden uzaklaşmaya ve üretememeye başladı. Bunda hem açık ara puan farkının rehaveti hem de takımın yaş ortalamasının getirdiği yorgunluk büyük etkendi.

Trabzonspor dün Hamsik'in yokluğunda 'derin oyun kurucu' eksikliğini hissetti. Futbol bir alan oyunu ve siz yarattığınız alana oyuncu soktuğunuz anda sonuca gidersiniz. Bordo-mavililer ilk yarıda bu alanları hiç yaratamadı. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle fırsatlar bulmaya çalışsa da bunda Başakşehir'in oyunu rölantiye almasının etkisi büyüktü.

Trabzonsporlu oyuncuların çoğu maça 'bavullarıyla' gelmişti. Ama gelecek sezon kimlerin Trabzon'da bavullarını açacağı belli değil. Son maçlar gösterdi ki Trabzonspor'u yine zorlu bir transfer mühendisliği bekliyor. Sağ stoper, sağ ve sol bek, 6 numara ile 10 numara alınmalı, sol ve sağ kanata takviyeler yapılmalı. Bu futbolcuların oyunu iki yönüyle oynayacak özellikleri barındırması gerekiyor. Bordo-mavililer takımı gençleştirerek tecrübeli oyuncularla harmanlamalı. Çünkü gelecek sezonun böyle 'rahat' geçmeyeceğini görüyoruz!