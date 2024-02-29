ULAŞ ÖZDEMİR

Trabzonspor ligde işleri yoluna koyduktan sonra sezondaki bir diğer önemli hedefi olan kupada, kalburüstü takımlarından Başakşehir ile karşılaştı. Trabzonspor çok uzun zamandır beklediğimiz harika bir maç başlangıcı yaptı. Rakibini boğan, ona Trabzon deplasmanına geldiğini hissettiren baskı kurdu. İlk yarıyı maçın tek hâkimi olarak noktaladı. Pozisyonlara girdi ve kalesinde ise tehlikeli diyebileceğimiz tek pozisyon dahi vermedi

Şunu kabul etmemiz lazım, Başakşehir'in rotasyonu, Trabzonspor'un rotasyonundan çok daha geniş. 60 dakika Başakşehir'e karşı ön alan presi, topu çok kısa sürede geri kazanma gibi fiziksel kuvvet gerektiren aksiyonları gerçekleştirdikten sonra rotasyonu geniş olmayan takımlarda son bölümde düşüşler normaldir. Bu düşüşü yaşamasına rağmen maçın geri kalanında Trabzonspor kendi alanını çok iyi savundu. Ve arka arkaya maçlar kaybeden takım, arka arkaya dört maçını gol yemeden kazandı. Trabzonspor'da son maçlara baktığımızda takımın ne yapmak istediğini artık çok net anlayabiliyoruz. Rakibi karşılayış şekli, ön alan presi, kanat organizasyonları, bu gördüğümüz her şey bize Trabzonspor'un iyi bir takım olma yolunda olduğunu gösteriyor.

Trabzonspor'un maçtan önce VAR hakemi Alper Ulusoy'a yönelik yaptığı açıklama belli ki üzerinde etkili olmuş. Orta hakem Kadir Sağlam'ın görmesine rağmen vermediği penaltıda Alper Ulusoy, VAR'dan çağırmaya bile gerek duymadı! Lima'nın topa vurmak için savurduğu bacağı, Onuachu'nun hem göğsüne hem de koluna geldi. İkili sıkıştırma ve önden bacak darbesi ile yapılan bu faule rağmen Onuachu topa vurdu ve kendini yerde buldu. Soru şu: Bir penaltı başka türlü nasıl olur?