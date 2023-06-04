ULAŞ ÖZDEMİR

Dünya futbolundan bir Marek Hamsik geçti. O'nu 2010'lu yıllarda izlerken belki de çoğumuz ülkemize gelmesinin hayalini kurmuyorduk. Gerçek bir Napoli efsanesi ve artık Trabzonspor efsanesi… Şampiyonluk kutlamalarından sonra Napoli'li taraftarlara onlar için en büyük üç Napoli efsanesini soruyorlar. Elbette herkes ilk sırada Maradona'yı söylüyor ve ardından Hamsik'i.

O Hamsik, Napoli'ye şampiyonluk kazandırmak için çok uğraştı ama olmadı… Hamsik gibi futbolcu kariyerini lig şampiyonluğu kazanmadan noktalasaydı, içinde ukte kalırdı. Kaderin cilvesi, Trabzonspor'la yaşadığı şampiyonluk her iki taraf için de yılların birikmişliğ-i nin dışa vurumu oldu. Her iki tarafa da çok yakıştı. Yolun açık olsun Grande. Umarım teknik direktör olarak Trabzonspor ile yolların bir daha kesişir. Maça gelecek olursak… Öncelikle Bjelica'ya teşekkürle başlamak istiyorum. Pirlo artık oyuncu grubunu motive edemediğinden bahsederken sezonu kafasında bitirmiş futbolcuların sahada varını yoğunu ortaya koymalarını sağlamak, takdir edilesi bir iştir. Bjelica'nın oyunculara verdiği rollerden, takım olarak presi, oyun kurulumunu nasıl yapacağı net şekilde anlaşılıyor. Devam edeceği oyuncuları belirlemiştir. Gördüğü eksikleri transferle kapatacaktır. Nitekim ilk orta saha transferini de yaptı diyebiliriz. Bjelica ile sezon bitmeden anlaşılmasının isabetli bir karar olduğuna şahitlik ediyoruz. Umuyorum bu olumlu işler, sezon planlamasına ve seneye oynayacağı oyuna yansır.