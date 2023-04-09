Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ulaş Özdemir Trabzon’da bu yol nereye gider?
ULAŞ ÖZDEMİR
09 Nisan 2023, Pazar ULAŞ ÖZDEMİR

Trabzon’da bu yol nereye gider?

Öncelikle 'nasıl' gideceğini bilmelisin! "Nasıl?" sorusunun cevabı, sezonun başında yatıyordu aslında. Bazı işaretler vardı elbette… Mesela Abdullah Avcı, Alanyaspor maçından sonra şunu söylemişti: "Burada hastalık var ve geçici gibi de durmuyor."
Hastalığı yaratan kimdi, hastalığın adı neydi, belli değildi! Bu durum önce Abdullah Avcı'yı, sonra yardımcısı Orhan Ak'ı ayırdı. Hastalığın adını koyamadılar ama yazalım: Organizasyonsuzluk! Yani bir oyunun planına göre değil de önce oyuncuyu alıp sonra oyun oluşturulmaya çalışılmasıydı sorun.
Gelelim yazının başlığına… "Bu yol nereye gider?"
Hastalığı yaratanlar artık yok. Kalan sağlar bizim misali… Trabzonspor geçmişte de ağır durumlar yaşadı ve buralardan çıkmayı başardı. Bugün daha ağır bir durum var, evet! Çıkmanın yolu da var, evet! Aceleyle ve panikle yapılacak her hareket, sonuçları ağırlaştırır. Buralar gül bahçesi değil artık. Önce akıl ve irade, devamında doğruları çoğaltarak metanetle yürümekten başkaca 'yol' yok efendiler…

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA