Milli Takımımız yeni döneme İrlanda Cumhuriyeti ile yaptığı hazırlık maçıyla başladı. Benim senelerdir milli takımla ilgili genel bir görüşüm var: "Bizim futbolumuzun belli bir ekolü yok. Milli takım futbolcuları kulüp takımları gibi sürekli birlikte olamıyor, sınırlı sayıda maça çıkabiliyorlar. Bu yüzden saha içi rahatsızlıklarını en aza indirmenin formülü kadro istikrarından geçiyor. Ama geriye dönüp baktığımızda dünyada sistemi oturmuş takımlarda dahi benzeri olmayan sürekli değişik kadrolarla maçlara çıkıyoruz." İşte bu handikabı göz önüne alarak yeni bir uygulamaya geçmeliyiz.



Taşlarla fazla oynamamalı!

Lucescu kafasında belli bir ideal 11 şekillendirip, taşlarla fazla oynamadan hazırlık maçlarında futbolcuların mümkün olduğunca birbirleriyle uyumunu sağlamalı. İrlanda maçını analiz edersek; takımımız 90 dakika hırslı, istekli ve disiplinli oynadı. Ancak oyunu sürekli karşı alana yıktığımız halde ciddi üretkenlik sıkıntısı yaşadık. Geride kalabalık alan daraltan, savunma uygulayan rakibe karşı set oyununda pozisyon bulamadık. Tabii ki oyuncularımızın birbirlerinin özelliklerini tam tanımayışının bunda rolü var. Ama önemli nedenlerden biri de İrlanda karşısında ileri ucun kenarlarında kanat forveti özelliği taşıyan oyuncular olmamasıydı. Kadroda bu özelliğe sahip 4 oyuncu vardı: Arda Turan, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Serdar Gürler. Dördü de olmayınca Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı bu görevi üstlendiler. Bu durumda kanatlarda adam eksilterek sıfıra inme şansımız kalmamıştı. Cenk'in de sırtı karşı kaleye dönük oynama özelliği yetersiz olduğundan duvar paslarıyla 18'e sızma girişlerimiz ortadan kalktı ve 3'üncü bölgede pozisyona dönüşmeyen pas trafiği oluştu. Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı ve Emre Akbaba'nın yapıları 10 numara orta saha pozisyonuna uygun. İrlanda karşısında 3'ü birlikte görev aldı. İkisi kanat forveti rolünde. Teknik direktör Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu sistem gereği Milan'da sol önde değerlendiriyor. Bunu göz önüne alırsak milli takımımızda sağ önde mutlaka kanat forveti özelliği taşıyan bir isim şart. Tabii ki sakatlığı yüzünden İrlanda karşısında forma giyemeyen Cengiz, şu an için tartışmasız birinci tercih. Solda da fizik olarak hazırsa her zaman Arda oynar, Hakan Çalhanoğlu ise orta sahaya döner.



İrlanda maçındaki artılarımız

İrlanda maçında çok önemli bir artımız vardı. Bizim genelde gideremediğimiz en büyük sıkıntımız kalemize gelen duran toplar ve yüksek ortalardaki rahatsızlığımız. İrlanda'nın da en büyük artısı hem hücumda hem de kalelerine gelen yüksek toplardaki başarıları. Böyle bir takıma karşı kalemize gelen yüksek toplarda hiç hata yapmadığımız gibi attığımız gol ve kaçırdığımız net pozisyon duran toplardan geldi. Skor avantajından sonra rakip açılınca bizim için oldukça elverişli ofansif ortam doğmuştu. Ancak oyuncular birbirini iyi tanımadığı için bu ortamdan faydalanamadık...