“Orta sahayı çok dirençli kurmak ve maça çok kontrollü başlamak gerekiyordu. Atiba ve Tolgay’ın yanına Medel ilave edilmeliydi. Stoperde de Vida oynamalıydı.”

Başakşehir-Beşiktaş maçı Abdullah Avcı için de bir ders niteliğindeydi. Top sürekli bende kalsın prensibini gittikçe abartarak takıntı haline getirmek takımın hem temposunu düşürdü, hem ofansif etkinliğini kısıtladı, hem de takım savunmasını arızaya uğrattı. Bu yüzden gereksiz puan kayıpları meydana geldi. Başakşehir derbide yapması gerekenleri yaptı. Kendi sahasındaki bu seneki G.Saray ve geçen seneki Beşiktaş maçları gibi. Oyunu çabuk ve öne oynayarak hem pozisyonlar, hem gol buldu. Daha da önemli bir nokta var. Çok önemli oyuncu Epureanu yok. Yerine büyük maç eksiği olan hemen hemen hiç görev yapmamış gibi Manuel da Costa var. Emre Belözoğlu yok. Mossoro da erken sakatlanıp çıktı. Son 35 dakikayı 10 kişi oynadılar. Topla oynama oranı yüzde 65'e yüzde 35 Beşiktaş lehine. Ama Başakşehir hem pozisyon bularak hem de hiç pozisyon vermeyerek galip geldi. Demek ki her şey top bende kalsınla olmuyor!