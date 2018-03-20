Beşiktaş için şampiyonluk yolunda çok büyük önem taşıyan Başakşehir deplasmanı için Şenol Güneş dersine iyi çalışamamış. Zaten kendisi de bu konuda özeleştiri yaptı. Öncelikle şunu düşünmeliydi. İleri uçta büyük sorun var. En büyük hücum gücü Quaresma yok. Cenk'in yeri doldurulamadı. Negredo güçsüz. Vagner Love da İstanbul'a geldikten sonra fiziki açıdan düşüş içinde. Artı Babel de yorgun. Bu tabloda orta sahayı çok dirençli kurmak ve de maça çok kontrollü başlamak gerekiyordu. Atiba ve Tolgay'ın yanına Medel ilave edilmeliydi. Stoperde de Vida oynamalıydı. Vida için uzun süre bekleyiş yaşandı. Ama Hırvatistan gibi güçlü bir takımın direkt stoperi kulübedeydi. Talisca da Lens'in yerinde değişik bir şekilde kullanılmalıydı. İlk 10 dakikada işlerin çok kötüye gittiği açıkça görülürken, Güneş'ten erken bir hamle gerekliydi. Bir önemli hata da rakip 10 kişi kalıp oyunu tamamen geride kabul etmeye başladıktan sonra hemen Caner hamlesi gerekliydi. O da 83. dakikada yapıldı.