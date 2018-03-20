Aykut Kocaman'ın bazen yaptığı yanlışları anlamakta zorluk çekiyorum. Genelde eleştirilerimi teknik direktörlerin yerine kendimi koyarak ve gelişmelere dikkat ederek yaparım. Örneğin takımdaki en kaliteli oyuncu Valbuena. Üstelik geçen sezonu da sürekli oynayarak geçirmiş. Ama Aykut Kocaman diyor ki: "Oyun düzenime uyum sağlamak istemiyor, bu yüzden oynatmıyorum." Bundan dolayı Kocaman'ın Valbuena'yı kulübede oturtmasını eleştirmiyorum. Ama derbideki takım tertibinin futbol mantığımla bağdaşması mümkün değil. Soldado'nun Fernandao'dan kalite olarak çok üstün olduğu tartışılmaz. Ama Soldado fiziki açıdan güçsüz, Fernandao ise güçlü. Zaten böyle olmasa Kocaman, Fernandao'yu Soldado'ya tercih etmezdi. Bu yüzden de Fernandao'ya görev veriyordu. Ama en kritik derbide Soldado'yu ilk 11'de sahaya sürdü. Kocaman, Valbuena'dan çok daha faydalı oluyor diye Aatif'ı tercih ediyordu. Niye derbide Aatif kulübede 14 aydır sakatlıklarla boğuşan toplam bölük pörçük 300 dakika gibi görev yapan Ekici sahada. Üstelik de yapısına hiç uymayan kanat forveti rolünde.