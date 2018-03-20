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ÖMER ÜRÜNDÜL
20 Mart 2018, Salı ÖMER ÜRÜNDÜL

Topu Fener’e bır

Fatih Terim'in kendine özgü, alışılmış oyun modeli var. Bu derbi için tamamen değişik bir düzen uyguladı. Çok da doğru yaptı. Çünkü bazı çok önemli maçlarda rakibin özellikleri analiz edilerek değişik bir taktik düzene geçilebilir. G.Saray derbide topla oynamayı F.Bahçe'ye bıraktı. İkinci ve birinci bölgede takım halinde topun arkasına geçildi. Geride kazanılan toplarda da riskli paslarla kayba uğramamak için uzun toplarla oyun genişletildi. Bu durumda F. Bahçe önde top kazanıp, rakip defansı dengesiz yakalama şansı bulamadı. Ayrıca G.Saray çabuk ve uzun toplarla çıkarak 5 tane de pozisyon buldu.

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