Dün geceki çok önemli maçta tempolu karşılıklı sert ikili mücadelelere sahne olan tansiyonu yüksek bir ilk yarı izledik. Galatasaray beklendiği gibi müthiş seyirci desteğini arkasına alarak hücum presli ve iştahlı başlangıç yaptı. Bu baskıda tehlike sinyalleri verirken Rodrigues ile de bir fırsat kaçırıldı. 15. dakikadan sonra Başakşehir oyunu biraz dengeledi. Geride alışılmış kaleciyi de oyuna sokarak yaptıkları riskli pas oyununu doğal olarak gündemden kaldırmışlardı. İkinci ve üçüncü bölgede top yapmaya çalışarak Galatasaray'ın ofansif aksiyonlarındaki devamlılıklarını frenlediler. Ama Başakşehir cephesinde rakibi tehdit edecek varyasyon görünmüyordu.İkinci yarıda ilk yarının başı gibi başladı. Yine Galatasaray hırslı ve presliydi.

Abdullah Avcı, takım tertibinde çok büyük hata yapmıştır. Haftalardır söylüyorum Arda ve Emre'yi orta sahada görevlendirmek intihar olur diye.

İlk yarıda ikinci yarıda gole kadar artık görüntü bas bas bağırıyordu değişikliğe git hoca diye ama Abdullah Avcı gereken değişiklik için golü bekledi.

Galatasaray'ın ilk yarıdaki en başarılı ismi Mariano bir de mükemmel bir gole imza attı. Bu golden sonra Abdullah Avcı önce Arda'yı sonra da Emre'yi çıkararak adeta hatamı anladım ama geç oldu der gibiydi. Çünkü fizik olarak hazır olmayan Arda'nın oynaması Emre'yi de bitirmişti. Sonra Galatasaray skoru korumaya gitti. Risk alan rakibi karşısında da ikinci golü aradı. Sonunda da bir duran topta buldu. Sonuçta da çok önemli maçı 3 puanla geçip tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray´da son haftalardaki kötü Rodrigues yine aynı görüntüdeydi. Gomis de düşük bir performans sergiledi. Ama Belhanda geçen maçlara göre daha iyiydi. Defans bloğu 90 dakika boyunca başarılıydı. Başakşehir'e net pozisyon vermediler. Terim de Denayer tercihinde haklı çıktı. Başakşehir ise Abdullah Avcı'nın yanlış 11'i yüzünden maçı kaybettiği gibi rakibini de hiç tehdit edemedi. Orta sahadaki zafiyet yüzünden hiçbir dönemde kontrolü eline alamadı.