Kadıköy'de Fenerbahçe'nin çok kısır döngü içerisinde futbol sergilediği bir ilk yarı izledik. Oyun sürekli karşı alana yıkıldığı halde 45 dakika boyunca tek pozisyon dahi çıkmadı.

Rakibin kenarlara aldığı tedbirlerle kanatlar hiç çalışmadı. Aatif olmayınca dar alanda adam eksilten oyuncu yoktu. Soldado iki stopere teslim olmuştu. Giuliano ve Alper'in de varlıklarıyla yoklukları belli değildi. Aslında acil puanlara ihtiyacı olan Osmanlıspor, Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki saha içi rahatsızlığını değerlendiremedi. Fenerbahçe defansı geride genişlik bırakıyordu, ilerde de sürekli top kaybediliyordu.

Bu tablo sprinterler Aminu ve Serdar Gürler için kontratakları işletecek bir ortamdı. Ama orta sahalarının yapısı itibariyle geriden organize ve etkili çıkmaya elverişli olmayışı, Mehmet Batdal gibi sırtı dönük oynamayı iyi bilen bir santrforun fizik olarak alışılmış ağırlığı ve iki deneyimli stoper Neustadter ve Skrtel tarafından etkisiz hale getirilmesi bu uygulamayı yapmalarına izin vermedi.

İkinci yarı başında beklenen değişiklik geldi. Alper'in yerine Valbuena oyuna girdi.

Takımda bir hareketlilik başladı ve sonra duran topta tartışmalı bir golle skor avantajı elde edildi. Yeri geldikçe vurguluyorum;

Aykut Kocaman'ın Valbuena'yı oynatmamasını eleştirmiyorum ama ideal 11'inde Aatif cezalı ise evinde oynadığın maçta Valbuena ile başlamamayı da kabul edemiyorum. Üstelik de bu sene Alper'den hiç katkı gelmemesine rağmen. Bir de kafama takılan konu da şu;

Aykut Kocaman en kritik Galatasaray derbisinde, en yararlı oyuncu Aatif'ın yerine Mehmet Ekici'yi 11'de tercih etmişti. Peki, ondan sonra neden Mehmet Ekici hiç görev almıyor?

Büyük yetenek denilen Eljif'i hiç oynatmıyorsun, ondan sonra 90+1'de oyuna sürmenin anlamı ne? Aykut Hoca bunu bana bir izah etsin. Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un bana göre en büyük hatası Cikalleshi'nin yerine Mehmet Batdal'ı tercih etmesiydi. Her maç için önceliğin Batdal'dır ama Fenerbahçe maçında hayır.

Hakem Halil Umut Meler'in genel yönetimi başarılıydı. Ama maçın neticesine direkt etki eden birinci gol kararı çok şüpheliydi. Karar doğru da olabilir yanlış da. Ama yardımcı bulunduğu noktadan bu tespiti nasıl yapabildi mantığım almadı.