Kayseri Teknik Direktörü Sumudica takımını iki çok büyük hatayla maça çıkardı. Birincisi gereksiz bir üçlü defans uygulatmak, ikincisi de çok riskli bir ofansif anlayışla oyuna başlamak. Hem de çok önemli eksikleri varken. Bu iki büyük hata Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü. Önce Soldado çizgi halinde öne çıkan Kayseri defansının arasından Mehmet Topal'ın güzel pasında zamanlamalı bir koşuyla uzun topu adeta eriterek çok kaliteli bir gole imza attı. Ardından da Aatif'ın mükemmel golü gelince, maçın seyri erkenden belli olmuştu. İki farklı skor avantajından sonra tüm kontrol Fenerbahçe'deydi. Takım savunmasında sıkıntı yaşamazken, süratle, sürekli gol peşinde koşuyorlardı. Rakibin üçlü defanstaki ısrarı kanat ataklarında Şener için çok elverişli bir ortam yarattı. Aatif'ın müthiş performansı, her bölgeye katkı yapması ofansif gücü artıran faktörlerdi. Devre sonunda Soldado, maçı bitiren üçüncü golü attı. İkinci devrede Kayseri iş işten geçtikten sonra dörtlü defansa döndü. Fenerbahçe skor açısından çok rahat olmasına rağmen son derece disiplinli oynamaya devam etti. Geriyi iyi kapatırken her fırsat bulduğunda da farkı artırma peşindeydi. Şener'le dördüncü golü de buldu. Giuliano da işi bitirdi. Sonuçta farklı bir galibiyetle 3 puan kazanıldı.

Şener, Neustadter, Mehmet Topal ve Soldado çok iyi oynadılar ama sahanın yıldızı Aatif'tı. Böylesine güzel futbolla farklı kazanılmış bir maçtan sonra ben yine Aykut Kocaman'ı iki konuda eleştireceğim. Bir tanesi Aatif'ı da dün gece seyrettikten sonra kendisi herhalde Galatasaray derbisinde 14 ay oynamayan Mehmet Ekici'yi Aatif'a tercih ettiği için bir öz eleştiri yapacaktır. İkinci konu da Soldado-Alper değişikliği için... Niye böyle bir değişiklik yaptın diye sorsak şunu söyleyebilir: "Rakip iyice risk almış, geniş alanı Alper'le değerlendirmek istedim." Maç zaten farka gitmiş, sen bu değişiklikle Fernandao'nun moralini sıfıra indiriyorsun. Son 5 dakikada oyuna alıyorsun. Kayseri için söylenecek tek olumlu şey de ağır yenilgiye rağmen maç sonuna kadar centilmence mücadeleyi bırakmayışlarıydı.