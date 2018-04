Galatasaray ilk yarının tek hakimi idi.

Oyuna çok yüksek tempo ile önde baskı yaparak başladılar. Bu da golü çabuk getirdi.

Ardından presi biraz geriye çekerek mecburen risk alacak rakipten top çalarak, Trabzonspor'u geniş alanda yakalama planını uygulamaya başladılar. Devre sonuna kadar oyunun gidişatı tam Galatasaray'ın istediği gibiydi. Her an gole yakın hızlı ataklar sahne alıyordu. Trabzonspor ise ne top kullanabiliyor ne de hücuma çıkabiliyordu. İlk yarıda yarım pozisyon dahi bulamadılar. Galatasaray'ın bu devrede tek eleştirilecek tarafı, bu kadar tek taraflı oyunda ikinci golün gelmeyişi idi.

İkinci yarı değişik bir görüntüde başladı.

Trabzonspor pas yapmaya ve ileriyi zorlamaya başladı. Çok da net bir fırsat yakaladı ama değerlendiremedi. Galatasaray'ın temposu ve ilk yarıdaki başarılı performansında düşüş gözleniyordu. Bu sırada sahneye Rıza Çalımbay çıktı ve ikinci hatasını yaptı. Orta sahadaki en etkili presçisi Okay'ı stopere çekip Dame N'Doye'u sahaya sürdü. Bu yanlış değişiklikle Galatasaray rahatladı. Bu rahatlığın üstüne stopere geçen Okay da büyük bir hata yapınca, Gomis farkı ikiye çıkardı.

Ondan sonra çok rahatlayan Galatasaray tempoyu zorlamadan, oyunun direksiyonunu sürekli elinde tutarak ve zaman zaman da üçüncü gol şanslarını bularak 90 dakikayı bitirdi ve üç puanı daha hanesine yazdırdı.

Maçın sonunda ise Kucka spektaküler bir golle sonucu ilan etti.

Bu sezonun düşünülmeyen isimleri Selçuk ve Donk gayet başarılıydılar.

Mariano da formsuz döneminden sonra önemli özelliklerini bilhassa ilk yarıda sergiledi.

Belhanda ve Feghouli'de de fiziksel hareketlilik açıkça hissediliyordu. Japon sol bek Nagatomo'nun da çok isabetli bir transfer olduğu bir kez daha belgelendi.

Dün gecenin en düşük performansını bana göre Rodrigues gösterdi...

Çalımbay'ın birinci hatası ise ilk 11'de idi. Trabzonspor'un kollektif yapısı yetersiz. Üstelik Galatasaray'la deplasmanda oynuyorsun. Olcay'ın ofansif yönü belki yetersiz ama bana göre ligimizde arkadaki bekinin önünü en iyi kapatan oyunculardan biri. O varken Abdülkadir, Mariano'nun karşısında oynatılınca ilk gol de oradan geldi.