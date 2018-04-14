Beşiktaş maça alışılmış bir Babel klasiğiyle adeta gol ile başladı. Kısa süre içerisinde 2. golü bulup rahatladı. Ancak bu yarıda Beşiktaş'ta ilginç olumsuz görüntüler de vardı. Önce Quaresma ilk 15 dakikada fantaziye kaçıp gereksiz 2 topuk pası yaptı. Sonrasında da santra civarında bir trivela yaptı. Devre sonuna kadar da sahada yoktu. 2-0'dan sonra devre bitene kadar Beşiktaş üretkenlik sağlayamadığı gibi, kalesinde 2 de net tehlike yaşadı. Fabri dikkatli ve başarılıydı. Bunun nedenleri de; Quaresma'nın Ömer'i kovalamayışı, Negredo'nun bedavadan bulduğu pozisyonda, zorla atığı gol dışında varlık gösteremeyişi ve rakibinin faulüne sinirlendiği 40. dakikaya kadar sahada hiç olmayan Talisca'ydı. 2'nci yarıya Beşiktaş yine hücum ağırlıklı başladı. Bu yarının tümünde Quaresma ilk yarıya oranla başarılı bir grafik çizdi. Sonra sahanın yıldızı Babel, yine ilkine benzer güzel bir gol attı. Sonra da Beşiktaş kendi kontrolündeki maçı 3 puan alarak bitirdi. Beşiktaş'ta dün en başarılı isimler Babel ve Caner'di. Sonrasında da disiplinli oyunlarıyla Medel ve Atiba'ydı. Performans olarak hayal kırıklığı Talisca'ydı. Şenol Güneş'in 2 şeyi çok iyi analiz etmesi lazım. Maç bu kadar rahat giderken en formda 3 oyuncusundan yoksun ve erken yenen 2 golle moralini de kaybeden Akhisarspor'a nasıl 6 pozisyon verildi. Bana göre nedeni çok açıktı. Negredo ve dün geceki Talisca ile Beşiktaş 2 kişi eksikti. İkincisi de ne olacak bu Negredo'nun hali? Bundan sonraki final haftalarında en büyük problem santrfordaki sıkıntı. Negredo çok güçsüz, zorla idare etmeye çalışıyor. Bir örnek vermem gerekirse, fizik olarak Robin van Persie'den sadece bir gömlek fazlası var.