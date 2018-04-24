Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ömer Üründül > Fernandao’nun suçu neydi?
ÖMER ÜRÜNDÜL
24 Nisan 2018, Salı ÖMER ÜRÜNDÜL

Fernandao’nun suçu neydi?

Dün gece 'de yüksek tempolu, bol pozisyonlu bir ilk yarı izledik. maça hızlı, atak ve etkili başladı. pres yapıyor, mücadele ediyor ama top kullanamıyordu. Bu da istekli Fenerbahçe'ye hücumda devamlılık şansı veriyordu. Baskılı ve çabuk futbolla iki güzel gol bulundu. Ardından da Neustadter'in üçüncü golü yardımcı hakemin büyük hatası ile geçerli sayılmadı. Bu dakikadan sonra Antalyaspor takım halinde biraz hareketlendi. Bilhassa sağ kulvarda Sangare, maç başından beri olumlu icraatlar yapıyordu. Skrtel ile Neustadter ikilisinin hatası ile fark bire inince morallenen Antalyaspor ofansif açıdan Fenerbahçe'yi zorlamaya başladı. Fenerbahçe sıkıntılar yaşadığı dönemde ani bir atakta çok net pozisyonu değerlendiremedi.
İkinci yarı Antalyaspor'un kontrolünde başladı. Fenerbahçe'de de bir durgunluk vardı. Bu arada büyük ihtimalle , Sangare'nin ilk yarıdaki performansını görüp devre arasında 'yi dikkatli olması için uyarmıştı. Hasan Ali ikinci yarıda Sangare'ye çok yakın oynamaya başlayıp, onun aksiyonlarını bozdu.
Antalyaspor riskli oyunda üç basit top kaybı yaptı. Bunlar Fenerbahçe için pozisyon imkanı idi. İkisini değerlendiremediler ama üçüncü de takımı rahatlatan golü buldular. Ve de ondan sonra oyunu idare edip zaman zaman da etkili ataklara devam edip, 90. dakikada Valbuena'nın golü ile 3 puanı aldılar. Fenerbahçe'nin dün en önemli artısı tempolu, mücadeleci ve istekli futboldu. Tek başına bir oyuncuyu öne çıkarmayalım, takım olarak görevlerin başarı ile paylaşıldığını söyleyelim Fenerbahçe'de...
Giuliano sahada her zamanki gibi fazla görünmedi ama 1 gol atıp, 3 golün de asistini yaptı. Aatif ve Dirar'ın da kulvarlarında ileri geri devamlılıkları olumluydu. İki farktan sonra Aykut Kocaman, Valbuena hamlesi ile Dirar'ı kenara aldı. Ama kötü oynadığı için değil çünkü tam tersine Dirar iyiydi. Kocaman bu sefer de Aatif'i çıkarmayayım dedi herhalde!
Ama yine Kocaman'a bir eleştiri getireceğim. Fernandao ne yaptı da yine yedek kaldı? Tamam ilk tercihi onu anladım ama 4 ay sakatlıkla boğuşan Janssen'i oyuna almak Fernandao'yu bitirmek demektir. Ayrıca Janssen'in kiralık olduğunu ve 4 maç sonra ayrılacağını da unutmayalım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN