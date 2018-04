Simeone, bana göre dünyanın en iyi 3 teknik direktöründen bir tanesi... Atletico Madrid, kısıtlı ve kapasitesi sınırlı kadrosuyla senelerdir hem La Liga'da hem de Avrupa kupalarında dev rakipler karşısında büyük başarılara imza atıyor. Simeone, yetenekli Arda Turan'ı müthiş kondisyon depolayarak flaş futbolcu haline getirdi. Bunun sonunda da dünya devlerinden Barcelona, Arda'yı çok yüksek bonservis bedeliyle transfer etti. O zaman Arda'nın Barcelona'ya transferinden büyük onur duydum. Ama bir taraftan da hem Milli Takım hem de Arda'yı düşünerek 'Eyvah' dedim. Çünkü Barcelona'nın da işi çözemediğini tahmin etmiştim. Neymar, Suarez, Messi varken Arda'yı alternatifsiz orta sahaları için düşünmüşlerdi. Her zaman söylediğim gibi bana göre Arda'nın gerçek yeri ileri ucun sol tarafıdır. Gerektiğinde de sağ önde oynayabilir. Ama orta saha yapısına ters geldiğinden kesinlikle başarılı olamaz. Aslında bu görüşümü Simeone de kanıtladı. Atletico Madrid'de hiçbir maçta orta sahada görev vermedi. Arda'nın fiziki olarak çok güçlü olarak geldiği Barcelona'da en büyük şansızlığı 6 ay forma giyememesi oldu. Tam bu ortamda Messi 2 ay sakatlık dolayısıyla yoktu. Eğer Arda transfer yasağına takılmasa, ileri uçta görev alacak ve kendisini gösterecekti. Sonra orta sahada görev alıp başarılı olamayınca yedeğe düştü. Ve de kafasında işi bırakıp fiziki düşüşe geçti.



YERİ SOL ÖN OLMALI

Başakşehir Arda'yı transfer ettiğinde hemen Avcı'yı uyardım, "Sakın orta sahada oynatma" diye. Arda'yı orta sahada hem de Emre ile oynatmaya başlayınca bunun çok büyük yanlış olduğunu, G.Saray maçı öncesi de olmak üzere defalarca vurguladım. Fiziki olarak hazır olmayan ve yapısı orta sahada oynamaya müsait olmayan Arda'nın, Emre ile birlikte bu bölgede görev yapması adeta harakiriydi. Abdullah Avcı bu şekildeki bir takım tertibiyle final niteliğindeki G.Saray deplasmanına çıkınca, 90 dakikanın hiçbir bölümünde Başakşehir klasiği sahaya yansımadı. Orta sahadaki sıkıntı yüzünden Adebayor, Serdar'a teslim oldu. Visca'nın alışılmış, etkili, can alıcı kanat atakları hüsrana uğradı. Arda ve Emre'nin sinirleri tavan yaptı. Zaten Avcı her ikisini oyundan alarak bir bakıma yaptığı büyük hatayı kabul etti. Ama skor dezavantajıyla iş işten geçmişti. Çünkü yorulan takımın morallenmiş Galatasaray karşısında beraberlik şansı için reaksiyon göstermesi mümkün değildi.



MANTIĞIM ALMIYOR

Abdullah Avcı, ilk 11'de macera aramamalıydı. Orta sahada Mahmut ile Emre'nin önünde Mossoro'nun sakatlıktan yeni çıktığını düşünürsek İrfan Can olmalıydı. Sol önde de Arda ve Elia arasında bir tercih yapmalıydı. Elia uzun zamandır fiziki düşüş içinde. Feyenoord'daki performansının çok çok altında. Bu durumda sol önde Arda'ya görev vermeliydi. Arda'nın sol önde görev yaparken sırtı dönük top tutma özelliği olduğundan bu durumda, aynı görevi yapmaya çalışan Adebayor'a bir rahatlık sağlanırdı. Aynı zamanda Arda'nın sol önde adam eksiltme özelliği göz önüne alındığında sahanın yıldızı Mariano bu kadar çok hücuma çıkamazdı. Her yönüyle çok başarılı bir sistem hocası olan Abdullah Avcı'nın bu büyük yanlışı nasıl yaptığını mantığım hiç almıyor. Başakşehir eğer 5'te 5 yapabilirse yine çok önemli bir şampiyonluk şansına sahip. Bakalım Abdullah Avcı yine aynı yanlışta ısrar edecek mi? Bekleyip görelim...