Bazı kendini bilmez Fenerbahçe taraftarları adeta takımlarına ihanet etmek için yarışa girdiler. Beşiktaş maça üstün başlamış 30. dakikaya kadar pozisyon bulamasa da oyunu kendi kontrollerine geçirmişler. Fenerbahçe derbilerdeki alışılmış ofansif yetersizliği ve ilk maçtaki avantajını göz önüne alarak takım savunmasını ön plana çıkarmıştı.

Alan daraltıp Mehmet Topal ve Josef de Souza gibi garantili sağlam ön liberolar olunca ve Nabil Dirar ile Aatif defansif görevlerini iyi yapınca Beşiktaş pozisyon bulamıyordu.

Pepe'nin hem de takımı oyuna hükmederken kendisini göz göre göre attırması senelerin deneyimli profesyonelinin takımını adeta sabote etmesiydi. Bu dakikadan sonra da saha içi dengeler tamamen Fenerbahçe lehine gelişti.

Bu sefer F.Bahçe'nin kendini bilmez bazı taraftarlarının sabotajı başladı.

Vodafone Park'ta oynanan ilk maçın skoruyla Fenerbahçe'nin önemli bir avantajı vardı. Dün de bunun üstüne Beşiktaş, 60 dakika 10 kişi oynayacaktı. Böyle bir durumda takımlarını destekleyip keyif alacaklarına, korner atışlarında sahaya yabancı madde yağdırmaya başladılar. Ve bunu defalarca tekrarladılar.

Ne hakem Mete Kalkavan'nin yardımcılarıyla ortada toplanması ne de Fenerbahçeli futbolcuların 'ne yapıyorsunuz' serzenişi hiçbir şey ifade etmedi.

Bir de bunun üstüne Beşiktaş kulübesinin önündeki olayların ve teknik direktör Şenol Güneş'in başına isabet eden yabancı madde ile başının yarılması eklenince hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları soyunma odasına gidip aradan bir süre geçtikten sonra da maçı tatil ettiklerini bildirdiler.

Şenol Güneş'e de çok çok geçmiş olsun.

Fenerbahçe o kadar büyük bir yara aldı ki telafisi mümkün değil. Finalist olacakken kupadan elenmenin eşiğine geldi.

Yazık değil mi Fenerbahçe kulübüne. Bunları yapmaya ne hakkınız var kendini bilmezler...

Bunun yanında da hem futbolumuza hem de ülke imajımıza ihanet ettiniz.