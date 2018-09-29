Galatasaray, kendi sahasındaki alışılmış oyunu karşı alana yıkma stratejisi ile maça başladı. İlk yarı seyretmeyenlerin tahmin etmeyeceği kadar ilginç geçti. Galatasaray, çok yetersiz saha içi organizasyonuna rağmen ilk yarım saatte 4-5 gol atabilirdi. Çünkü Erzurumspor gol yemek için istemdışı elinden geleni yapıyordu. Kaleci de dahil olmak üzere defans bloğundan çıkışlarda üst üste 4 defa topu rakibe verdiler.

Ama Galatasaray bunların hiçbirini değerlendiremedi.

Bu yarıda kanatları çalıştıramadılar, olgun ataklar geliştiremediler.

İkinci yarıda Galatasaray vites yükseltti.

Rakibi yoğun baskı altına aldılar. Bu yarıda Erzurumsporlu futbolcular ilk devredeki gerideki ciddi top kayıplarını yapmadılar ama Galatasaray sahayı genişleterek etkili ataklar geliştirdi. Bekler de kanat bindirmelerine ağırlık verdi. Ama bekledikleri gol kornerden geldi. Üstelik Maicon'un vurduğu kafada ön direği almayan Erzurumlu defans oyuncularının ve kalecinin ciddi hataları vardı. Golden sonra Galatasaray, riskli anlayışı bıraktı, Erzurumspor da hücum girişimlerine başladı. Plan-program yoktu ama yine de tehlike yarattılar. Serdar ve Maicon zamanında müdahalelerle tehlikeli atakları önledi. Sonuçta Galatasaray olumlu futbol sergileyemediği 90 dakikada zor da olsa 3 puanı kazandı. Ama Porto maçı öncesi çok ciddi saha içi rahatsızlıkları olduğu açıkça görüldü.

Rodrigues ilk yarıda sahada yoktu, Eren ise 90 dakika... Mariano da eski formundan uzak idare ediyor. Ömer Bayram ise her zaman Fatih Terim'in rahatlıkla kendisine görev verebileceğini gösterdi. Futbolcular iyi niyetle mücadele etse de Erzurumspor'un bu kadrosu Süper Lig için çok yetersiz..

Mehmet Özdilek'in işi çok zor.